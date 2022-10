„To udělat nemůžu Láďo,“ staví se proti výzvě na videu Havel, čímž Vrabela rozladí. „My máme dohodu, že ty peníze převedeš, kam Ti řeknu. Ty peníze si nemůžeš nechat,“ připomíná druhý muž.

Havel je ale neústupný. „Ty peníze patří nám, ty poslali lidé na organizování demonstrací a ty demonstrace organizuje Láďa Vrabel a ne Jirka Havel,“ naléhá Vrabel. Druhý organizátor se odvolává na porušení interních pravidel a poškození dobrého jména iniciativy.

Deník se muže snažil kontaktovat a zjistit pozadí sporu i jeho výsledek, ale možnost komunikace s redakcí dvojice nevyužila. Vrabel se vyjádřil na sociálních sítích, kde potvrdil rozvázání spolupráce s Havlem a založení vlastních webových stránek s výzvou k přispívání na účet manželky.

Proti vládě, proti cenám, proti EU. V Česku opět demonstrovaly desetitisíce lidí

Podle odborníků na dezinformační scénu a analytika Institutu pro politiku a společnost Romana Mácy si Vrabel udělal z národovectví byznys. „Vrabel je zadlužený, manželka na podpoře. Bál se insolvenčního správce, tak peníze převedl na Havla,“ vysvětluje.Podle serveru Aktuálně.cz muž čelil sedmadvaceti exekucím ve výši tří milionů korun.

Snahy o pořádání demonstrací a činnost dezinformátorů ale podle odborníka nepoleví. „Teď existují dvě České republiky na 1. místě a důvěřivci přispívají dvojitě,“ říká Máca. „Někdo si jako spasitele vybere Havla, jiný Vrabela, ale svoje příznivce najdou,“ myslí si analytik.

Během středy 12.10. Havel uvedl, že mezi oběma muži došlo k dohodě a usmíření. Obě dvě iniciativy ale nadále fungují a oba transparentní účty jsou v provozu.

Exekuce, soudy, nezaplacené výživné

Podobně jako další dezinformátoři, začali být Ladislav Vrabel a Jiří Havel aktivní zejména během covidu. Web Manipulatoři.cz, který se zaměřuje na boj proti dezinformacím, uvádí, že se Vrabel teď profiluje jako znalec konfliktu na Ukrajině a přežvýkává tvrzení ruské propagandy. Cílem je získat dostatek příznivců, kteří budou ochotní přispívat penězi na transparentní účty.

„Česká dezinformační scéna má své stálice, které se objevily po anexi Krymu v roce 2014 a jen rotují témata – byla to ruská propaganda, poté migranti, covid, vakcíny a teď se to zase vrátilo k Rusku a Ukrajině,“ popisuje Roman Máca. „Vrabel je aktuálně jednou z hvězd mezi komerčními spasiteli, nemusí to mít ale dlouhé trvání, čelo žebříčku se vždycky rychle měnilo,“ poznamenává Máca.

Změněné citáty, fotky odjinud. Po protestech proti vládě se objevilo několik lží

K míře aktivit přispívají i pokračující soudy, kterým dezinformátoři většinou čelí. Ve vazbě v minulých dnech skončil proruský aktivista a covidový dezinformátor Jiří Kumbera. V supermarketu měl zmlátit postaršího pracovníka ochranky. Ve vazbě podle serveru Manipulátoři.cz zůstává i Patrik Tušl či Tomáš Čermák.

Jana Peterková aktuálně čelí žalobě a až osmiletému vězení za šíření dezinformací v době nouzového stavu. Tvrdila, že v jistém domově důchodců hromadně umírají po očkování senioři, své sledující také strašila invazí armády NATO do České republiky a zřizováním koncentračních táborů pro odpůrce vakcín.