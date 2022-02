Do Česka se v neděli vrátí silný vítr, varují odborníci. Foukat bude až do úterý

ČTK

Do Česka se v neděli vrátí silný vítr, v nárazech může mít rychlost nad 65 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 km/h. V Čechách bude foukat do úterního rána, na Moravě zejména během pondělí. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Spadlý strom přes silnici - ilustrační foto. | Foto: ČTK