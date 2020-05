1. Zašlete pracovníkům dotazník

Řada firem typu IBM Česká republika nebo Škoda auto nechává zaměstnance vyplnit dotazník ohledně jejich zdravotního stavu. „Obsahují například dotazy, zda má zvýšenou teplotu, bolesti kloubů, zda netrpí nechutenstvím nebo ztrátou čichu,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Je také dobré tyto dotazníky nechat zaměstnance vyplňovat průběžně a pokud možno elektronicky. „Třeba mně chodí každé ráno otázka a pokud by byl problém, už by mi z firmy volali, jak se to bude řešit,“ dodal Rafaj. „Každý zaměstnanec si musí sám kriticky zhodnotit, zda je zdravý a není tam riziko,“ dodal Jiří Prokop ze Škody Auto.



2. S nemocí je do práce nepouštějte

A to ani tehdy, když se jedná o klíčové zaměstnance. Mohou totiž nakazit ostatní. „ U nás je standardem, že když dostanete chřipku, tak jdete do práce a infikujete okolí. To by být nemělo,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Pokud lidé budou mít respirační příznaky, ztrátu čichu a chuti, specifickou vyrážku, tak by podle něj měli být instruováni, aby volali svého lékaře a zůstali doma. „Když se dozvědí, že byli v kontaktu s někým, kdo byl pozitivně testován, ale měli by to oznámit, aniž by ho jmenovali,“ dodal Prymula.

3. Testujte, pokud můžete

V takovém případě by pak měla firma tohoto zaměstnance nechat otestovat, pokud je to v jejích finančních možnostech a už jej nenechal otestovat stát. „Je potřeba si uvědomit, že v podniku máme kritickou část, lidi, které bychom měli opouzdřit a testovat, abychom neriskovali, že nám vypadnou a zadře se podnik,“ dodal Prymula s tím, že doporučuje testy PCR.

4. Ochrana už při vstupu na pracoviště

Ochrana pracoviště začíná už u jeho bran. Mimo jiné by tak firmy měly zabezpečit jejich větší průchodnost, aby se tam neshlukovali lidé. Svaz průmyslu a dopravy na svém webu doporučuje měření teploty už na vrátnicích a recepcích. A to alespoň namátkové. Lidem se zvýšenou teplotou by se prý měl zakázat vstup. „Externí vstupy by měly být omezeny pouze na nezbytné zásobování; ostatní třetí osoby by měly obdržet zákaz vstupu. Zásobování výroby by mělo být jen přes jednu dedikovanou bránu,“ uvádí Svaz na webu.

5. Pokračujte v home office

Pokud to situace ve firmě u daných pracovníků umožňuje, měli by ještě nějaký čas pokračovat v systému práce z domova. A to alespoň částečně.

6. Ochraňte pracoviště

Na pracovištích by pak měla být dodržována ochranná opatření, to znamená například dostatečnou vzdálenost mezi zaměstnanci. A to nejen v kanceláři, ale pokud to jde, tak i ve výrobě. Například za pomoci stojacích plexiskel.

7. Stravování

Problematické pro případné šíření nákazy může být také stravování. A to jak mimo společné prostory, tak v kantýně. Řada firem tak v té nejtěžší době vydávala jen bagety nebo mražená jídla, která si zaměstnanci snědli v ústraní. „Když dnes v jídelnách mohou lidé sedět, tak jsme udělali rozmístění stolů dva metry od sebe a sundali jsme padesát procent židlí, aby neseděli vedle sebe,“ konstatuje Jiří Prokop ze Škody Auto.

Svaz průmyslu pak na svém webu doporučuje měření teploty všech zaměstnanců poskytujících stravování a vybavení osob vydávajících stravu respirátory. Také by se měl omezit počet lidí v kantýnách a zakázat tam vstup lidí pracujících mimo podnik.

8. Šatny

Podle Svazu by se měl omezit do prostoru šaten vstup těm, kteří nejsou pracovním výkonem znečištěni. Počet lidí, kteří se tam pohybují, by měl být také nízký, a to v závislosti na jejich velikosti. Prostory by se měly pravidelně dezinfikovat.

9. Předzásobte se

Podle náměstka ministra zdravotnictví by se také firmy měly včas předzásobit ochrannými prostředky, kdyby se nemoc vracela. „Nevíme, jestli druhá vlna přijde koncem června, v září nebo vůbec. Ale doporučuji předzásobení ochrannými pomůckami,“ řekl. Mohlo by se totiž podle něj stát, že poptávka po nich pak naroste.

10. Roušky

Nošení respirátorů není nezbytné. Ve standardních provozech bude stačit běžná rouška. „Výjimkou jsou extrémní provozy, kde vzniká větší množství aerosolu,“ vysvětlil Prymula. Vzhledem k hrozící druhé vlně epidemie by Prymula doporučil firmám, aby se předzásobily ochrannými pomůckami. „Může se stát, že celosvětově naroste poptávka po ochranných prostředcích,“ varoval Roman Prymula.