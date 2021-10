Prezident Zeman je 14 dnů ve stavu nemocných, současný stav ho neomezuje ve výkonu ústavních povinností, řekl Rádiu Z mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zeman podle něj nyní na zámku v Lánech nabírá síly, pravidelně k němu jezdí jeho ošetřující lékař Zavoral. Spekulace o vážném stavu prezidenta označil za fámy a dezinformace. Mluvčí odmítl, že by Pražský hrad měl zveřejnit podrobnosti o Zemanově zdravotním stavu. Prezidentovo zdraví je v poslední době kvůli nejasnostem v popředí mediálního zájmu.

Prezident Miloš Zeman | Foto: ČTK/AP/Lisa Leutner

"Pan prezident musí nabrat sil, musíme si uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří a to se prostě musí některé neduhy objevit," řekl Ovčáček. "Chtěl bych rozptýlit všechny ty fámy, dezinformace, různé obavy, o pana prezidenta je velmi dobře postaráno, je mu poskytována vysoce kvalitní péče," dodal. Současný stav podle něj Zemana nijak neomezuje ve výkonu jeho ústavních pravomocí a prezident je připraven přispět k sestavení vlády.