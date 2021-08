Prohlášení přišlo poté, co bojovníci Tálibánu v posledních dnech obsazovali jednu afghánskou provinční metropoli za druhou a nakonec v neděli vstoupili i do hlavního města Kábulu. Z něj utekl dosavadní prezident Ašraf Ghaní, následně se objevily záběry, podle kterých prezidentský palác obsadili tálibové. V metropoli zavládl chaos, snaží se z ní dostat nejen pracovníci ambasád, ale také mnozí Afghánci, kteří nechtějí žít pod vládou islamistů.

"Postupujeme se zodpovědností při každém kroku a dbáme na to, abychom měli mír se všemi… Jsme připraveni věnovat se obavám mezinárodního společenství skrze dialog," ujišťoval v novém rozhovoru mluvčí politického křídla Tálibánu.

Rusko oznámilo, že se jeho velvyslanec v Afghánistánu v úterý setká s koordinátorem Tálibánu. Čína informovala, že si s Tálibánem přeje přátelské vztahy. Katar, který má dobré kontakty s radikálním hnutím, uvedl, že si přeje zajistit mírové předání moci.

Na Západě panují obavy zejména ohledně osudu pracovníků dosavadní mezinárodně uznávané vlády a spolupracovníků odcházejících zahraničních vojsk, jakož i o občanské svobody v Afghánistánu v případě obnovení vlády Tálibánu.

"Žádáme všechny země, aby s námi usedly (k rozhovorům) ve snaze urovnat jakékoli otázky," řekl Al-Džazíra politický mluvčí hnutí. Dva zástupci Tálibánu předtím podle agentury Reuters uvedli, že hnutí hodlá v Afghánistánu plně převzít moc a nepočítá s přechodnou vládou. Podle nového vyjádření mluvčího ale islámští fundamentalisté nechtějí vládnout v izolaci a chtějí rozvíjet kanály komunikace se zahraničními vládami.

"Válka v Afghánistánu skončila," uvedl. "Dosáhli jsme toho, o co jsme usilovali, tedy osvobození naší země a nezávislosti našeho lidu," dodal podle zpravodajské společnosti BBC.

Kábul ovládl strach

Mezitím v Kábulu pokračoval překotný vývoj spojený s evakuací ambasád a snahou mnohých Afghánců na poslední chvíli opustit svou vlast. Klíčové je v této souvislosti kábulské mezinárodní letiště, kam podle všeho v neděli a v noci na dnešek kromě zahraničních diplomatů směřovali i někteří místní obyvatelé.

Západní média sdílela video z twitteru, které údajně ukazuje dav na ploše přímo u letadel. Televize CNN uvedla, že na letištní plochu se nahrnuly stovky lidí, svědek těchto událostí zase řekl BBC, že zoufalá snaha dostat se do některého z letadel měla rysy davové paniky.

Hamid Karzai international airport. 16 August, 2021. pic.twitter.com/LXsAQPpFXG — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 15, 2021

Vlády více než 60 zemí ve společném prohlášení vyzvaly k pokračování provozu na afghánských letištích, silnicích a hraničních přechodech, tak aby místní i cizinci mohli Afghánistán za "zhoršující se bezpečnostní situace" opustit.

Na letišti o víkendu vzrostlo napětí, podle americké ambasády v Kábulu se objevily zprávy o tom, že na areál mířila palba. Kvůli zajišťování bezpečnosti při evakuacích se do Kábulu vrací tisíce amerických a stovky britských vojáků, jednotky tam poslaly i další země. Americké ministerstvo obrany v neděli schválilo nasazení dalších 1000 vojáků, na závěr logistických operací tak bude dohlížet celkem 6000 příslušníků armády USA. To je zhruba dvojnásobek počtu vojáků, které USA v Afghánistánu měly na jaře na začátku operace směřující k ukončení téměř 20 let trvající bojové mise.

Evakuace americké ambasády

Zpravodajský web Axios informuje, že Washington hodlá během dnešního dopoledne evakuovat zbývající zaměstnance svého velvyslanectví, s výjimkou těch, kteří budou nadále zpracovávat žádosti o víza.

Podle informací televize CNN se vláda prezidenta Joea Bidena soustředí především na evakuaci amerických pracovníků a omezila počet letů určených pro Afghánce, kteří s vládou USA spolupracovali.

"Zanecháme tam desetitisíce lidí," komentoval vývoj zdroj Axiosu, který se účastnil nedělního jednání amerických senátorů s veliteli armády včetně nejvýše postaveného generála Marka Milleyho.

V Praze přistálo první evakuační letadlo z Afghánistánu



Na letišti v pražských Kbelích přistálo dnes ráno první české vojenské letadlo, které z Afghánistánu přivezlo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. K jejich evakuaci přistoupila Česká republika poté, co se v Afghánistánu rapidně zhoršila situace a islamistické hnutí Tálibán prakticky ovládlo celou zemi včetně Kábulu. Podle nedělního vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) bude záchranná akce pokračovat.



Podle ministerstva obrany další evakuační letadlo z Prahy odstartovalo po 11:00. Na ministerstvu zahraničí (MZV) se dopoledne konalo jednání krizového štábu MZV. Podle ministerstva obrany je situace v Afghánistánu vážná a stále se vyvíjí, vojáci ale dělají vše pro evakuaci co největšího počtu lidí.



"První evakuovaní Češi a naši afghánští spolupracovníci včetně žen a malých dětí jsou v bezpečí v České republice. Pokračujeme v našem evakuačním úsilí, na ministerstvu zahraničí za chvilku svolávám další krizový štáb. Díky všem, co se na tom podílejí. Další podrobnosti teď nemohu komentovat," uvedl ráno Kulhánek na twitteru.



K evakuaci diplomatů přistoupila Česká republika poté, co se v Afghánistánu rapidně zhoršila situace a islamistické hnutí Tálibán prakticky ovládlo celou zemi včetně Kábulu. Podle nedělního vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) bude záchranná akce pokračovat.



Armádní airbus odstartoval z Kábulu v neděli kolem 23:00 SELČ. Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) při této příležitosti uvedl, že vzhledem k rapidně se zhoršující situaci na kábulském mezinárodním letišti považuje odlet českého letadla za zázrak.



Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany ČTK kolem 11:30 sdělila, že ve vzduchu je další evakuační stroj mířící do Kábulu.



V posledních dnech byla česká vláda terčem kritiky za pomalou reakci. Kritici také poukazují na to, že pomoc se netýká všech afghánských tlumočníků. Zástupci vlády kritiku odmítají.



České evakuační lety mají pokračovat, kolik jich je v plánu ale čeští političtí zástupci neuvedli. Podle informací předsedy zahraničního výboru Sněmovny Ondřeje Veselého (ČSSD) se záchranná operace týká necelé stovky lidí. Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) k odletu armádního airbusu, který přistál dnes ráno, uvedl, že vzhledem k rapidně se zhoršující situaci na kábulském mezinárodním letišti považuje odlet českého letadla za zázrak.



České úřady zatím nesdělily podrobnosti o budoucnosti evakuovaných Afghánců. Z letiště pasažéry prvního letu odvezl autobus, kam zamířil, není jasné. Vojáci po příletech z mise v Afghánistánu museli odjet do speciálního zařízení v Těchoníně, kde byli otestováni na koronavirus a strávili karanténu. Karanténním opatřením se pravděpodobně kvůli koronavirové pandemii nevyhnou ani Afghánci. Hamáček bude o jejich integraci jednat s hejtmany. Doplnil, že český azylový systém počítá s tím, že každý případ se posuzuje individuálně. Současně nemůže Česko nepřijmout někoho, kdo by byl v ohrožení.