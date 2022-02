Disney Launches Storyliving by Disney to Develop Residential Communities: The first, Cotino will be located in Rancho Mirage, CA. https://t.co/2j08EeousB pic.twitter.com/bmeSQAEsZx — Scott Sanders (@TheDCLBlog) February 16, 2022

„Po všem, co se týká společnosti Disney, je neuvěřitelná poptávka. Naši fanoušci stále hledají způsoby, jak s námi spolupracovat, aby Disney zůstal součástí jejich života,“ řekl D’Amaro. Dodal, že ve značkových komunitách fanoušci budou neustále součástí Disneyho.

Občané součástí příběhů

Projekt dostal název „Storyliving“, jelikož komunity budou těžit ze smyslu společnosti pro vyprávění příběhů a vytváření autentického prostředí. Místo pohádek o Mickey Mousovi se však budou zaměřovat na kulturu, historii, zážitky, jídlo a další atributy míst, v nichž budou vybudovány. “Každý prvek těchto komunit bude opředen nějakým dějem,“ poznamenal D’Amaro. Obyvatelé se tak stanou aktivními účastníky těchto příběhů.

Ceny, financování a další podrobnosti zatím nebyly oznámeny, ale projekt bude zahrnovat různé nemovitosti, jako jsou kondominia, rodinné domy a usedlosti. Nepředpokládá se, že by součástí byly nájemní byty. Nemovitosti si budou moci koupit rodiny s malými dětmi a lidé všech věkových kategorií. Některé ze čtvrtí však budou určeny pro obyvatele starší 55 let, což je skupina na trhu, o kterou má Disney zřejmě mimořádný zájem, vzhledem ke stárnoucí populaci.

Zdroj: Youtube

Společnost uvedla, že k vybavení bude patřit živá zábava, wellness programy a semináře. Plány počítají s centrální lagunou s pláží, která bude přístupná členům soukromého klubu komunity. V Cotinu vzniknou taky místa pro širokou veřejnost, včetně hotelů, zábavních zařízení, restaurací a nákupní čtvrti. Hosté si budou moci zakoupit celodenní vstupenku na pláž.

Podrobnosti o tom, kdy se Cotino začne stavět, a kdy bude komunita připravena k nastěhování prvních obyvatel, zatím nejsou jasné.

Tvář nikoliv vlastník

Přestože komunita ponese jméno Disney, tak firma nebude vlastníkem ani developerem. Tyto funkce bude zajišťovat ve spolupráci s třetími stranami.

Na designu Cotina a budoucích komunit se však budou podílet slavní Disneyho imaginátoři, skupina tvůrců, která dává život zábavnímu parku. Disney pak bude jako veřejná tvář komunit řídit marketing a prodej. O každodenní provoz včetně služeb zákazníkům a produkce zábavy se budou starat zaměstnanci společnosti.

Cotino is a Disney branded community created by master developer DMB Development LLC on property owned by EC Rancho Mirage Holdings which has 1 employee, Greg Tylee, who is COO at City Office REIT (NYSE:CIO) which is 10% held by Vanguard and 7% held by Blackrock Inc. — Brayden (@SirBrayden) February 16, 2022

Oblíbené místo zakladatele

Komunita vznikne v oblasti, kterou si oblíbil zakladatel společnosti, Walt Disney. Ukázalo se, že zde vlastnil dům a často navštěvoval Coachella Valley. „Pan Disney považoval tento areál za svou tvůrčí oázu,“ řekl Michael Hundgen, výkonný producent společnost Walt Disney Imagineering, a dodal, že se zde často scházel se svými kolegy umělci a designéry.

„Byli bychom rádi, aby i naši obyvatelé s tímto místem zacházelo jako se svou tvůrčí oázou a objevovali další kapitoly svého života,“ prohlásil. Podle Hudgena bude klubovna Cotino, inspirovaná historickým detailem, tematicky pojata jako moderní tvůrčí studio. Každý z jejich prostorů bude oslovovat různé formy umění.

Pod dozorem

Podle Daryla Fairweathera z realitní společnosti Redfin je pravděpodobné, že Disney bude komunity přísně kontrolovat. To by majitelům domů mohlo přinést klady i zápory. Nejspíš by zde nebyl hlučný bar v ulici nebo nepříjemná hudba od souseda, ale vše by bylo na úkor osobní svobody. To by nevyhovovalo každému, ale někteří vyznavači společnosti Disney, kterým se líbí značka a hodnoty, by pečlivý dohled nad komunitou uvítali.

Disney has announced ‘STORYLIVING’, their own residential neighborhoods that will allow fans to “look for new ways to make Disney a bigger part of their lives.” pic.twitter.com/sx1AFVuZXr — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 16, 2022

Megalomanské plány

Není to poprvé, co se společnost pustila do trhu s nemovitostmi. Od roku 1991 kupují zájemci její oblíbené byty v rámci Disney Vacation Club, z nichž se většina nachází ve floridském Walt Disney World.

V tom samém roce firma oznámila, že postaví Celebration, rezidenční komunitu vedle rozsáhlého floridského zábavního parku. První rodinu zde přivítala v roce 1996. Nyní již Celebration nespravuje.

Vybudovala taky Golden Oak, luxusní komunitu resortních domů. Ta se otevřela v roce 2011. Obyvatelé zde mohou každý večer sledovat ohňostroj z nedalekého Kouzelného království v Disney Worldu.

Zdroj: Youtube

Sám Walt Disney měl velké ambice vybudovat na floridském pozemku, který jeho společnost koupila, fungující město s obyvateli. Předvádělo by nejnovější technologie a urbanistické koncepty. Projekt nazval Epcot, což byla zkratka pro “Experimental Prototype Community of Tomorrow”, česky Experimentální prototypová komunita zítřka. Po jeho smrti v roce 1966 Disneyho nástupci přetvořili jeho vizi do podoby dnešního zábavního parku.