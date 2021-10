Voliči hnutí ANO, kteří přišli minulý týden na předvolební setkání Andreje Babiše a maďarského premiéra Viktora Orbána, by se divili, s kým ANO spolupracuje v europarlamentu. A také, jak zásadně odlišnou politiku hnutí ANO prosazuje v EU a Evropském parlamentu od toho, co doma Babiš prohlašuje.

Hnutí ANO je totiž součástí liberální profederalistické frakce Renew. Ta na rozdíl od přání Babiše usiluje o posilování institucí EU na úkor moci národních států. Klíčovou postavou frakce je francouzský prezident Emmanuel Macron. „Evropský parlament je podle mého názoru sídlem evropské legitimity, její odpovědnosti, a tudíž i její životaschopnosti,“ uvedl Macron. Babiš pro Deník minulý týden prohlásil, že ho chce Evropský parlament zrušit.

„ANO dělá evropskou politiku v souladu s unijním mainstreamem,“ uvedl ale Kryštof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky. Pikantní je, že ve „vládní většině“, která podporuje například současnou Evropskou komisi nebo schvaluje rozpočty EU, jsou europoslanci ANO s TOP 09, STAN či lidovci, s nimiž svádí v Česku tvrdý předvolební boj.

Naopak v opozici vůči současné komisi jsou v Bruselu Piráti, kteří jsou ve frakci Zelených. Platí to i pro ODS, jež je součástí euroskeptické frakce. A také komunisté, jež jsou ve skupině radikální levice a radikální části ekologů. V té nejtvrdší možné opozici, a to i vůči ANO, je v Evropském parlamentu Okamurova SPD, která patří k jedné z protiunijních frakcí.

ANO a SPD? To nelze

Z hlediska evropské politiky je proto podle Kruliše absurdní, aby „liberální“ ANO jednalo o vládě s SPD. „Bylo by to jako spojení vody a ohně,“ řekl. Mohlo by to vést, podobně jako kdysi u Směru Roberta Fica, až k vyloučení ANO z frakce liberálů.

Velmi složitá je ale i z pohledu evropské politiky také předpokládaná vládní pětikoalice tří proevropských stran, euroskeptické ODS a „zelených“ Pirátů.

Jak však připomíná výkonný ředitel think tanku Europeum Martin Vokálek, je otázka, zda rozdíly mezi domácí a evropskou politickou stran dokážou voliči rozeznat. „Dění na půdě Evropského parlamentu je pro české občany mnohdy velmi vzdálené,“ dodal Vokálek.