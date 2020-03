V izolaci se mezitím ocitl šéf italské civilní ochrany Angello Borrelli. Má horečku a čeká na výsledek testů na koronavirus. Jeho včerejší tisková konference proto byla zrušena. V milánské nemocnici se už léčí jeho předchůdce Guido Bertolaso, který dosud působil jako poradce lombardské regionální vlády pro boj s koronavirem. Sedmdesátiletý Bertolaso měl na starost vybudování polní nemocnice na milánském výstavišti. V rukou lékařů však sám skončil dřív, než se nový lazaret podařilo otevřít.

Oficiální čísla o počtech nakažených jsou v Itálii stále víc zpochybňována. „Jediná jistá data jsou ta, která se týkají zemřelých. Od nich se můžeme odrazit při výpočtech nakažených. V Lombardii jich bude nejméně čtvrt milionu – 150 tisíc lidí s příznaky nákazy, 100 tisíc bez symptomů. V celé Itálii bude kolem 450 tisíc nakažených,“ odhaduje profesor Andrea Crisanti, virolog z univerzity v Padově.

Lidé uvízli v přístavu

Panika z toho, aby se neopakoval scénář ze severu, teď zachvátila jih země. Sicílie se rozhodla izolovat a v posledních dnech se regionální vláda zdráhá vpustit na ostrov i vlastní rezidenty, kteří tak uvízli v přístavu pevninské Kalábrie.

„Je to absurdní. Nepřijeli jsme sem z žádného z italských regionů, vracíme se do své země z Brazílie. Byli jsme tam pracovně na výletní lodi, kde jsme nakonec jako personál zůstali sami v karanténě. V Římě jsme ukázali dokumenty a vpustili nás do vlaku, abychom se mohli vrátit do svého domova v Marsale (město na západě Sicílie, pozn.red.). Tady nás ale nechali vystoupit a od té doby čekáme, přes noc, v zimě… Přijde vám to normální?,“ cituje list La Stampa italskou hudebnici, kterou spolu manželem úřady nevpustili na trajekt do sicilské Messiny. Stovka lidí, kteří uvízli v přístavu, dostala doporučení, aby se odebrala do karantény do hotelu v Kalábrii. To však odmítli a ještě včera čekali na další verdikt v nádražní hale.

„Nejsme maso na porážku“

„My, Sicilané nejsme maso určené na porážku,“ až tak silná slova zazněla v úterý od Nella Musumeciho, šéfa sicilské regionální vlády. Stejně jako místní úřady v Messině žádal italskou vládu, aby zabránila přílivu pendlerů, kteří se po uzavření továren a podniků na severu Apeninského poloostrova začali hromadně vracet k rodinám na Sicílii. „Zatěžují naši infastrukturu - zdravotnictví, policii, ozbrojené složky. Dost! Musíme se v této fázi postarat o naše obyvatele,“ hřímal Musumeci. Starosta Messiny s téměř čtvrt milionem obyvatel Cateno de Luca zašel ještě dál, když prohlásil, že „Sicílie je zase jen odpadkovým košem Itálie“.

Sicílie se po těchto prohlášeních nejméně na týden opouzdřila. Přicestovat na ostrov nebo ho opustit je možné pouze z prokazatelně závažných důvodů. Sicilské úřady přijaly o víkendu ještě razantnější opatření než italská vláda, včetně zákazu veškerých sportovních aktivit pod širým nebem a nařízené izolace všech lidí, kteří na ostrov po 22. březnu přicestovali.