Nový typ koronaviru dosud infikoval podle potvrzených údajů přes 470 tisíc lidí a má po celém světě více než 21 tisíc obětí. Předpokládá se přitom, že nakažených je ještě více, jen se u nich toto podezření dosud nepotvrdilo.

Přesnost statistik nákazy se ovšem v jednotlivých zemích velmi liší v závislosti na tom, jak moc je v dané zemi rozšířené testování potenciálních pacientů, i na tom, jaké tam panují aktuální politické poměry. Na druhé straně se zatím těžko kvantifikuje dopad pandemie na každodenní život, protože nový virus se má k světu přece jen krátce - první známý případ této infekce se objevil někdy kolem poloviny listopadu loňského roku. Informuje o tom Business Insider.

Omezení postihují jednoho člověka ze tří

Vlády po celé Zemi reagovaly na nový typ viru různými formami omezení, jež nyní postihují zhruba jednoho člověka ze tří ve světové populaci. Restrikce se týkají prakticky všech oblastí života od dopravy přes obchod a společenská setkání až po kompletní zákaz vycházení z domova, který byl na řadě míst zaveden.

Počty lidí, kterých se tato restriktivní opatření dotkla, už začínají pomalu přesahovat množství "účastníků" na největších dějinných událostech, jaká dosud lidská historie poznala. Například ve dvou největších světových konfliktech - v první a ve druhé světové válce - bojovalo podle Encyklopedie Britannica celkem 135 milionů lidí.

Světová populace činila v roce 1940 podle tehdejších údajů ze sčítání lidu Spojených států amerických 2,3 miliardy - to je stále méně, než kolik lidí je dnes uzavřeno do nějaké formy karantény.

Ani hromadné přesuny obyvatel se tomu neblíží

Ani další hromadné dějinné události, jako například masové přesuny obyvatel, nepostačují k popsání současného dopadu koronavirové nákazy.

Podle Business Insider činí celkový odhadovaný počet lidí, kteří se ročně přesunují při největších masových událostech (u příležitosti oslav čínského Nového roku, na Den díkůvzdání ve Spojených státech nebo při islámských poutích na posvátná místa), 690,5 milionu - jde samozřejmě o údaje z doby předtím, než čínská vláda oslavy Nového roku kvůli koronavirové krizi zrušila.

Naproti tomu srovnatelnou událostí je podle zmíněného časopisu například pandemie španělské chřipky z let 1918 a 1919. Přestože z epidemiologického hlediska se tehdejší nákaza od té dnešní významně liší, její dosah na světovou populaci byl v té době podobný - virus španělské chřipky infikoval zhruba jednu třetinu světové populace, která tehdy činila asi 500 milionů lidí. Dnes sice není třetina lidstva nakažena (aspoň zatím ne), za to ale zůstává tou či jinou formou pod zámkem.

Karanténa v různých zemích světa



Argentina, 45,5 milionu obyvatel: Občané mohli do 31. března opustit domov pouze kvůli základním službám, na karanténu dohlíží policie.

Austrálie, 24,9 milionu obyvatel: Nepodnikatelské subjekty byly uzavřeny, rodiče mají možnost neposílat děti do školy.

Belgie, 11,4 milionu obyvatel: Občané byli požádáni, aby zůstali doma, fungují jen nezbytné služby. Předpokládá se, že tato omezení potrvají alespoň do poloviny května.

Čína (Wu-chan), podle státních sdělovacích prostředků 11 milionů obyvatel: Občané byli požádáni, aby zůstali doma, kromě nezbytných služeb. Podle CNN se očekává, že karanténa bude od 8. dubna zpřísněna. Šestnáct dalších měst v téže provincii Chu-pej bylo rovněž uzavřeno.

Dánsko, 5,8 milionu obyvatel: Pohromadě by se nemělo shlukovat více než 10 lidí, uzavřeny byly školy, knihovny, restaurace a další podniky.

Francie, 66,9 milionu obyvatel: Občané byli požádáni, aby zůstali doma alespoň do konce března, kromě pracovníků v základních službách.

Indie, 1,3 miliardy obyvatel: "Úplný zákaz vycházení z domovů," uvedl podle CNN v úterý premiér Naréndras Módí. Nařízení má platit alespoň do 21. dubna.

Irsko, 4,9 milionu obyvatel: Vzdělávací a kulturní zařízení i zařízení péče o děti jsou uzavřena, je omezen počet lidí, kteří se spolu mohou účastnit společenských akcí.

Itálie, 60,4 milionu obyvatel: Celonárodní karanténa, která ovlivňuje téměř všechny formy veřejného života.

Izrael, 8,9 milionu obyvatel: Občané byli požádáni, aby zůstali doma, s výjimkou pracovníků v oblasti potravin a léčiv. Zvažuje se možnost posílit policejní dohled nad karanténou.

Jihoafrická republika, 57,8 milionu obyvatel: Zákaz vycházení z domovů nejméně do 15. dubna.

Jordánsko, 9,9 milionu obyvatel: Občané nemohou vůbec opustit své domovy, v případě nedodržení zákazu jim hrozí trest odnětí svobody na doživotí.

Keňa, 51,4 milionu obyvatel: Školy, restaurace a jiné občerstvovací podniky jsou uzavřeny.

Kolumbie, 49,7 milionu obyvatel: Pohyb populace byl karanténně omezen s výjimkou základních služeb až do 11. dubna. Ve více než 70 městech se pak podle BBC počítá s omezeními do konce května.

Kuvajt, 4,1 milionu obyvatel: Občané mají zakázáno navštěvovat restaurace a tělocvičny, byly zrušeny komerční lety a večer platí zákaz vycházení.

Malajsie, 31,5 milionu obyvatel: Cestování do a ze země je zakázáno, jakákoli velká shromáždění byla zrušena a podniky, které nejsou nezbytné, se uzavírají.

Maroko, 36 milionů obyvatel: Byly zrušeny mezinárodní lety a uzavřeny mešity, školy a restaurace.

Německo (Bavorsko), podle Evropské komise 12,9 milionu obyvatel: Šestnáct spolkových států Německa omezilo veřejná shromáždění a návštěvu podniků. Bavorsko šlo ještě dál a zakázalo občanům opustit domovy bez dobrého důvodu až do 4. dubna.

Norsko, 5,3 milionu obyvatel: Přístavy, letiště a školy byly uzavřeny, kulturní akce zrušeny a návštěvníci Norska jsou podle místních do 15. dubna automaticky uzavíráni do karantény.

Nový Zéland, 4,9 milionu obyvatel: Občané byli požádáni, aby zůstali doma alespoň do konce dubna.

Polsko, 37,9 milionu obyvatel: Bary a restaurace byly uzavřeny, do země nejsou vpouštěni cizinci a ti, kteří již do země vstoupili, podléhají automatické karanténě do 11. dubna.

Spojené království, 66,5 milionu obyvatel: Občané byli požádáni, aby zůstali doma, kromě pracovníků zajišťujících základní služby.

Spojené státy americké, 327 milionů obyvatel: Částečný zákaz vycházení platí pro 75 milionů Američanů, jinak se restrikce v USA liší podle jednotlivých států a město od města.

Španělsko, 46,7 milionu obyvatel: Úplný zákaz vycházení do tohoto pátku, s možností prodloužení.



Odhady populace pocházejí z otevřených dat Světové banky, není-li uvedeno jinak.