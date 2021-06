Německo si v pondělí ráno zhluboka oddechlo. Konečné výsledky voleb ve východoněmeckém Sasko-Anhaltsku potvrdily povolební odhady. Extrémistická protimigrační Alternativa pro Německo nedokázala vyhrát volby v této dvoumilionové spolkové zemi s metropolí v polabském Magdeburgu.

Ve volbách totiž překvapivě triumfovala Křesťansko demokratická unie (CDU). Ta vyhrála volby se ziskem sedmatřiceti procent hlasů a oproti volbám před pěti roky výrazně posílila. AfD se musela spokojit jen s dvaceti procenty hlasů. Její sen, že právě v Sasku-Anhaltsku dokáže poprvé v historii vyhrát zemské volby, se v pondělí ráno rozplynul.

Východní Němci jsou demokraté

Nečekaně jasné vítězství je podle německých novin i politologů především dílem ministerského předsedy Saska-Anhaltska Reinera Haseloffa. „Je to vymezení se proti krajní pravici,“ komentoval jasnou výhru Haseloff. s tím, že je to jasný vzkaz těm, kteří pochybují o vztahů východních Němců k demokratickým hodnotám.

Šedesáti sedmiletý Haseloffa, který je vystudovaným fyzikem, bývá pro svůj neideologický pragmatismus přirovnávám ke kancléřce Angele Merkelové. Té se však dokázal mnohokrát v minulosti postavit. Například odmítl i celoněmecká protikoronavirová opatření a omezení si ve své spolkové zemi prosazoval sám. Evidentně v tom hodlá pokračovat. „Voliči mi dali mandát pro sestavení stabilní vlády. Při výběru koaličních partnerů nebudu brát ohled na celoněmeckou politiku,“ citovala veřejnoprávní stanice Deutschlandfunk Haseloffa.

Ten je totiž připraven pokračovat v dosavadní vládní koalici nejen se sociálními demokraty, ale také se Zelenými, kteří jsou přitom hlavním soupeřem CDU ve spolkových volbách v září.

Zelení na východě netáhnou

Haseloffovi to zřejmě projde, protože svým jasným vítězstvím vlil naději do žil umírajícím šancím CDU/CSU na jasné vítězství ve zmíněných celoněmeckých volbách v září. Strana, která už pro volby nemůže počítat s kancléřkou Angelou Merkelovou, která už předem oznámila povolební odchod z politiky, si do svého čela a také jako kancléřského kandidáta vybrala nepříliš výrazného Armina Lascheta.

I když jde o ministerského předsedu největší německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko v celoněmecké politice je nováčkem a zatím se mu nedaří získat zájem voličů. Ale na druhé straně byly volby v Sasku Anhaltsku posledním testem před volbami spolkovými.

A CDU/CSU v nich dokázala podle německých komentátorů zabodovat jako silný politický tým, když do Magdeburgu přijely mnohé stranické špičky.

Naděje této hlavní vládní strany částečně posílil i debakl Zelených. Ti sice podle celoněmeckých průzkumů šlapou křesťanským demokratům a sociálům na paty, ale v Sasku-Anhaltsku nezískali ani šest procent.

Zatímco mezi obyvateli západního Německa jsou Zelení stále populárnější, dokonce více než CDU/CSU, na východě země stále paběrkují. Jak to komentoval jeden východoněmecký novinář, v bývalém NDR není globální změna klimatu stále velké politické téma. To může Zeleným překazit jejich šance ujmout se vlády v celém Německu.