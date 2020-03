Pro všech 25 tisíc policistů a policistek v Rakousku platí do konce dubna kvůli pandemii koronaviru zákaz dovolených. Informovalo o tom nyní rakouské ministerstvo vnitra. Úřady k dnešnímu ránu evidovaly 302 nakažených koronavirem, nejvíce jich je ve Vídni. Odtud je nyní také hlášen první případ úmrtí.

V nemocnici Františka Josefa v noci na dnešek zemřel 69letý muž, který trpěl i jinými nemocemi. Šlo o člověka, který se vrátil z Itálie. V rakouských nemocnicích je na jednotkách intenzivní péče několik pacientů s nemocí COVID-19. Čtyři lidé se už uzdravili.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz dnes v parlamentu varoval, že za několik dní zřejmě počet nakažených v zemi přesáhne tisíce a o týden později se dostane k deseti tisícům.

Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek ohlásil 30denní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy, s výjimkou Británie. Omezení, které má zpomalit šíření nového koronaviru v USA, bude platit od páteční půlnoci.

"Toto je v moderních dějinách nejsmělejší a nejkomplexnější úsilí vyvíjené tváří v tvář cizímu viru," prohlásil Trump, když nová opatření oznamoval v hlavním vysílacím čase z Oválné pracovny Bílého domu v projevu k národu. Obvinil v něm Evropskou unii, že nekoná dostatečně rychle proti "cizímu viru". Shluky nákazy v USA podle něj "rozeseli" cestující z Evropy.

"Učinili jsme životy zachraňující krok včasným konáním vůči Číně," prohlásil Trump. "Nyní musíme konat stejně vůči Evropě," obhajoval americký prezident cestovní restrikce. Trump řekl, že omezení se nebude vztahovat na Británii a že Spojené státy budou situaci sledovat, aby mohly případně cestování obnovit dříve. Po počátečních nejasnostech Trump na twitteru upřesnil, že omezení se netýká importu zboží z Evropy. "Restrikce zastaví lidi, ne zboží," zdůraznil.

Třicetiletá obyvatelka Washingtonu Michelle Cravezová, která je nyní v Praze na návštěvě bratra, si podle Reuters rychle přeobjednala letenku do USA na pátek, ačkoli chtěla odletět až příští týden. "Brzy se stalo zjevným, že poptávka žene ceny nahoru a sedadla rychle mizela," uvedla v písemné konverzaci s Reuters. "Brzy poté jsme zjistili, že rozhodnutí se asi nevztahuje na občany. Ale když se všechno tak mění, kdo ví, zda se lety nezačnou rušit. Rozhodli jsme se spolknout hořkou pilulku a zarezervovat nový itinerář, který nás dostane domů před nejzazším termínem," popsala situaci Cravezová.

Ministerstvo zahraničí doporučuje českým občanům ve Spojených státech, aby zvážili předčasný návrat. "Uvedené opatření se tedy vztahuje i na občany České republiky, kteří se nacházejí v ČR nebo v jiné zemi, která je součástí schengenského prostoru," upozornilo ministerstvo zahraničí. Opatření se nevztahuje na občany USA a jejich rodinné příslušníky ani na osoby s trvalým pobytem na území Spojených států.

Evropa podle Trumpa promeškala přijetí stejných opatření jako USA, pokud jde o omezení cest z Číny a dalších ohnisek krize. "My jsme v USA zaznamenali dramaticky méně případů viru než nyní v Evropě," prohlásil šéf Bílého domu, aniž by se zmínil o tom, že v USA bylo na vir Sars-CoV-2 testováno poměrně málo lidí.

V USA dosud na onemocnění COVID-19 zemřelo 37 lidí a nakažených je podle statistiky univerzity v Baltimore více než 1100. Agentura DPA však upozorňuje, že skutečný počet by mohl být mnohem vyšší, protože podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo dosud v celých Spojených státech podrobeno testům přes 11.000 lidí.

Trump už na konci ledna zakázal vstup do USA zahraničním cestujícím, kteří během předchozích 14 dnů byli v Číně.

Trump ve středečním proslovu dále oznámil nespecifikovanou finanční úlevu pracovníkům, kteří onemocní, budou dáni do karantény nebo se budou muset kvůli koronaviru starat o druhé. Kromě odkladu daňového přiznání přislíbil Trump nízko úročené půjčky zasaženým firmám. Zopakoval dále výzvu Kongresu, aby schválil snížení daně z příjmu v zájmu povzbuzení ekonomiky.

"Toto není finanční krize," zdůraznil. "Toto je jen dočasný časový okamžik, který překonáme společně jako země a jako svět," ujistil Trump. Virus podle něj nemá žádnou šanci. Americkou ekonomiku a zdravotní systém označil za nejlepší na světě.

"Nacházíme se v kritické fázi boje proti koronaviru," zdůraznil Trump. "Vir proti nám nebude mít žádnou šanci," dodal "Žádná země není lépe připravená a odolnější než Spojené státy," prohlásil prezident a vyzval k jednotě národa a k tomu, aby se z nynější krize nedělalo politikum v probíhající kampani před podzimními prezidentskými volbami.

Bílý dům později oznámil, že Trump z preventivních důvodů ruší plánovanou účast na akcích na konci týdne ve státech Colorado a Nevada.

Na epidemii reagují místními opatřeními i jednotlivá města v USA. V New Yorku, v Bostonu, San Francisku, Philadelphii, Pittsburghu či Chicagu se například neuskuteční tradiční průvody na oslavu irského svátku svatého Patrika. V samotném Washingtonu byla turistům do konce března uzavřena budova Kapitolu, sídla parlamentu, kterou ročně navštíví na tři miliony lidí.

EU nesouhlasí s tím, že USA lety z Evropy zakázaly bez konzultace



Evropská unie nesouhlasí se skutečností, že Spojené státy o zavedení zákazu letů z Evropy rozhodly jednostranně a bez konzultace. Ve společném prohlášení to dnes uvedli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel. Agentura DPA informovala, že von der Leyenová také kvůli Trumpovu kroku na dnešek svolává krizovou schůzku klíčových členů svého týmu. Mluvčí britské vlády uvedl, že podobné opatření jako USA Spojené království nechystá.



"Koronavirus je globální krizí, která se neomezuje na nějaký kontinent a vyžaduje spolupráci spíše než jednostranný postup," upozornili von der Leyenová a Michel ve stručném vyjádření pro média. Dodali, že Evropská unie podniká silné kroky, aby omezila šíření viru.



Šéf Bílého domu v noci na dnešek ohlásil 30denní zákaz veškerých cest do USA z Evropy s výjimkou Británie a několika dalších evropských států mimo schengenský prostor. Evropské země podle něj neudělaly dost proto, aby zabránily rozšíření nákazy z Číny na svém území.



"Evropa podniká všechny nutné kroky, aby dostala pod kontrolu šíření viru, omezila množství zasažených lidí a podpořila výzkum," uvedl Michel v reakci na Trumpovo prohlášení s tím, EU se chce předejít ekonomickému dopadu měsíčního zákazu letů do USA.



O Trumpově rozhodnutí bude dnes von der Leyenová mluvit s klíčovými členy Evropské komise. Projednat s nimi hodlá také vývoj v Itálii, která je z evropských zemí koronavirem nejvíce zasažená, ale také to, jak současnou situaci hodnotí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).



Prezident Trump v televizním projevu sdělil, že americká vláda byla kvůli zákazu v kontaktu se spojenci. Podle diplomatů oslovených ČTK však Washington o svých plánech nijak blíže s unií nediskutoval.



Viceprezident Mike Pence dnes stanici Fox News řekl, že k opatření Spojené státy přistoupily mimo jiné proto, že se ohnisko epidemie koronaviru přesunulo do Evropy. Varoval, že se v USA objeví další tisíce případů nákazy. Vláda chce proto podle něj posílit testování obyvatel.



Mluvčí britského premiéra Borise Johnsona řekl, že Británie podobné omezení leteckého spojení s Evropou, jaké zavedly USA, nechystá. "Dostali jsme radu (od odborníků), že toto opatření nedoporučují," řekl mluvčí. Také podle ministra financí Rishiho Sunaka "nejsou k dispozici důkazy", které by zákaz podporovaly. "Snažíme se zabránit šíření viru, ale jsme si vědomi, že se pravděpodobně ještě významně rozšíří," uvedl Sunak.



Trumpovo rozhodnutí kritizoval například šéf třetí nejsilnější politické skupiny v Evropském parlamentu Dacian Ciološ. "Nacionalismus a obviňování nejsou vakcínou… Evropa bude vaším partnerem, ale ne obětním beránkem," vzkázal předseda skupiny liberálů americkému prezidentovi na twitteru.

Indie na měsíc ruší platnost všech turistických víz

Indie v reakci na šíření nového typu koronaviru na měsíc zruší platnost všech turistických víz pro cizince. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na prohlášení indické vlády. Cizinci, kteří už v zemi jsou, budou moci zůstat. Nařízení, které bude mít nepochybně velký dopad na turistický a letecký průmysl či provoz hotelů, vejde v platnost v pátek ve 13:00 SEČ a potrvá do 15. dubna. Opatření se týká i dalších typů víz, výjimkou jsou například víza diplomatická či pracovní.

V Indii bylo podle indického ministerstva zdravotnictví zatím potvrzeno 73 případů nákazy novým typem koronaviru. Předpokládá se, že toto číslo v následujících dnech vzroste, až budou hotové výsledky testů dalších osob, u nichž je podezření na infekci.

Indická vláda tvrdí, že se na nemoc COVID-19 dobře připravila. Experti se ale obávají, že tato země s více než miliardou obyvatel by epidemii jen těžko zvládala. "V Indii by bylo prakticky nemožné umístit do karantény a hospitalizovat tak obrovské množství lidí jako v Číně," varoval indický zpravodaj BBC.

Řecko ohlásilo první případ úmrtí, nakažených je 99

Řecké úřady dnes oznámily první úmrtí na nemoc COVID-19, způsobenou novým typem koronaviru. Chorobě podlehl 66letý muž, který se na konci února vrátil z náboženské poutě po Izraeli a Egyptě. Informovala o tom agentura Reuters. Řecko ke středečnímu večeru evidovalo 99 potvrzených případů onemocnění.

Atény o prvním případu informovaly 26. února, při cestě na sever Itálie se nakazila 38letá žena. O den později se do Řecka vrátila skupina poutníků, koronavirus se později potvrdil právě u 66letého muže, který byl následně s těžkým zápalem plic hospitalizován a dnes nemoci podlehl.

Řecké úřady také preventivně uvalily karanténu na 341 pasažérů a 77 členů posádky na trajektu, který nyní kotví v přístavu ostrova Lemnos v Egejském moři. K opatření přistoupily poté, co se jeden za zaměstnanců oznámil, že se necítí dobře. Nyní ho zdravotníci vyšetřují na pevnině.

Salvador zakázal vstup cizincům

Salvador či Panama kvůli koronaviru uzavřou na všechny školy. Informovala o tom v noci na dnešek agentura Reuters. Salvador navíc na 21 dní zakáže vstup na své území všem cizincům a zakáže masové akce, oznámil ve středu prezident země Nayib Bukele.

Salvador přijal proti šíření koronaviru velmi rázná opatření, ačkoli země zatím nemá žádný potvrzený případ infekce. Školy mají zůstat zavřené tři týdny. Podobná opatření ve středu přijaly také vlády Panamy a Peru. V Panamě zůstanou školy zavřené většinou do 7. dubna, v některých regionech nejméně do 20. března.

Salvadorský prezident kromě toho nařídil třítýdenní zákaz konání hromadných veřejných shromáždění, včetně koncertů a sportovních akcí. Bukele dále cizincům zakázal na 21 dní vstup do země. Opatření se týká všech cizinců, kteří nejsou v Salvadoru rezidenty nebo tam nepůsobí jako diplomati. Už koncem února Salvador uzavřel hranice lidem z Jižní Koreje a Itálie.

Čína hlásí další mrtvé

Pevninská Čína hlásí za středu 15 nových případů nákazy koronavirem. Oznámila to dnes podle agentury Reuters čínská zdravotní komise. Nových případů je méně než v úterý, kdy jich přibylo 24. Dosud se v Číně, bez autonomního Hongkongu a Macaa, novým typem koronaviru nakazilo 80.793 lidí. Oproti předchozímu dni v kontinentální Číně přibylo 11 obětí viru. Dohromady tak pevninská Čína eviduje 3169 mrtvých.

Středočínská provincie Chu-pej, která je epicentrem epidemie, hlásí deset z 15 nových úmrtí. Sedm z nich pak bylo evidováno v provinčním hlavním městě Wu-chan.

Nových potvrzených případů infekce virem Sars-CoV-2 je v provincii Chu-pej osm. Všechny byly zaznamenány ve Wu-chanu. Podle agentury Reuters je to první pouze jednociferný nárůst nakažených v epicentru pandemie. V provincii se život postupně vrací k normálu a úřady opatrně uvolňují přísná protiepidemická opatření.

Zatímco jinde ve světě počet případů rychle roste, v Číně se epidemie v posledních sedmi dnech výrazně zpomalila, což je podle Reuters výsledkem týdnů přísného omezení pohybu lidí a dopravy.

Jižní Korea, která je považována za druhou nejpostiženější zemi v Asii, hlásí dnes 114 nových případů koronaviru a šest mrtvých. Celkově je nyní v zemi 7869 případů a 66 mrtvých. Ještě 29. února Korea odhalila 909 nových případů.

Nárůst nově infikovaných dnes zaznamenalo Thajsko, které dosud odhalilo 70 případů, což je 11 více než v předchozí bilanci. Všech 11 jsou podle thajských úřadů Thajci. Údajně je nakazil při společné konzumaci nápojů turista z Hongkongu, který se už vrátil do vlasti.