Podle nejnovějších informací deníku The Kyiv Independent ruské rakety v pondělí zasáhly Kyjev pětkrát. Některá média přitom informují o několika postupných vlnách ruského útoku. „Snaží se nás zničit a smazat z povrchu Země,“ prohlásil podle agentury Reuters prezident Zelenskyj.

Rusko v pondělí odpálilo proti Ukrajině 83 raket, více než čtyřicet se místní obraně podařilo sestřelit, uvedl náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj. K útoku, jehož cílem se stal Kyjev a další velká města po celé Ukrajině, ruská strana podle generála použila také letectvo a bezpilotní stroje.

Následky útoků: Ukrajina pozastaví vývoz elektřiny, zásobovala i Slovensko

Čas a místa útoků si Rusko podle Zelenského vybralo tak, aby napáchalo co největší škody. V Kyjevě se první výbuchy ozvaly v době ranní dopravní špičky, kdy lidé míří do zaměstnání a děti do škol.

Střely v hlavním městě zasáhly kritickou infrastrukturu, rušné silnice v centru nebo například dětské hřiště v oblíbeném kyjevském parku. „Ukrajinské ozbrojené síly dělají vše, aby ochránily spoluobčany, ale útok stále pokračuje,“ napsal Zalužnyj na sociálních sítích.

Podle poradce šéfa ministerstva vnitra Antona Geraščenka dopadla jedna z raket v Kyjevě i na Volodymyrskou ulici, kde sídlí kancelář bezpečnostní služby Ukrajiny. Nedaleko se přitom nachází také sídlo prezidenta Zelenského.

„Jedna z raket zasáhla také okolí památníku Hruševského. Na místě pracují záchranáři,“ uvedl na sociální síti Geraščenko.

Podle německého deníku Bild zasáhl ranní útok v Kyjevě také vízovou sekci neměckého konzulátu. „Rusko znovu zaútočilo na Kyjev. Ve městě po vyhlášení leteckého poplachu zahřmělo několik výbuchů, tři či čtyři,“ napsala agentura Unian.

Poradce ukrajinského ministra vnitra Rostislav Smirnov uvedl, že raketový útok v Kyjevě nepřežilo nejméně pět lidí a dalších 24 civilistů bylo zraněno. Ukrajinská agentura Ukrinform později s odvoláním na úřady informovala o tom, že zemřelo 14 lidí, nejméně 97 dalších utrpělo zranění.

Lidé zranění během ruského raketového útoku na Kyjev, 10. října 2022.Zdroj: ČTK

Šéf Kyjevské regionální vojenské správy Oleksij Kuleba vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Úřady také pozastavily provoz metra, všechny stanice aktuálně fungují jako kryty. V metru se ukrývaly stovky obyvatel, někteří podle záznamů ze sociálních sítí zpívali ukrajinské písně.

Pondělní intenzivní raketové útoky poškodily nejméně jedenáct důležitých objektů infastruktury v osmi regionech a také v hlavním městě. Mnohé oblasti jsou bez elektřiny, oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Kyjev, k němuž se ruské jednotky neúspěšně pokusily proniknout po únorovém začátku ruské invaze na Ukrajinu, nebyl terčem ruských útoků od června. Moskva však v neděli přislíbila odvetu za víkendové poškození Kerčského mostu, vedoucího z Ruska na anektovaný poloostrov Krym.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělípotvrdil, že ranní rozsáhlé údery napříč ukrajinským územím jsou odvetou za „teroristické útoky“ proti Rusku včetně sobotního poškození strategického Kerčského mostu. Střely dlouhého doletu podle něj zasáhly ukrajinská energetická, vojenská a komunikační zařízení. Ruské ministerstvo obrany následně uvedlo, že zasáhlo všechny stanovené infrastrukturní a vojenské cíle.

Bělorusko ve válce? Lukašenko k hranicím vyšle armádu, Kyjev prý plánuje útok

„Ruské ozbrojené síly dnes masivně zaútočily přesnými střelami s dlouhým doletem na cíle vojenského velení, komunikace a energetickou síť Ukrajiny. Účel útoku byl splněn. Všechny určené objekty byly zasaženy,“ komentoval mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Ukrajinská vojenská rozvědka ale tvrdí, že ruská vojska dostala rozkaz připravit masivní útoky proti civilní infrastruktuře Ukrajiny už 2. a 3. října, tedy ještě před poškozením Kerčského mostu, spojujícího Rusko a Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014.

Útoky hlásí města po celé Ukrajině

Letecký poplach byl podle Ukrajinske pravdy ráno vyhlášen po celé Ukrajině. Nejnovější ruské útoky mají dva cíle, míří na energetickou infrastrukturu a na lidi, oznámil prezident Zelenskyj. Desítky raket a bezpilotních letounů podle něj ráno zasáhly energetická zařízení od Lvova na západě země po východoukrajinský Charkov. Čas a místa útoků si Rusko vybralo tak, aby napáchalo co největší škody, dodal Zelenskyj.

Výbuch na Kerčském mostě je prací tajných služeb Ukrajiny, tvrdí New York Times

Útoky kromě ukrajinské metropole hlásí také města Dnipro, Lvov, Charkov, Kremenčuk, Ternopil, Žytomyr, Slavjansk nebo Bachmut. Právě na poslední jmenované město aktuálně Rusové postupují i navzdory tlaku ukrajinských obránců. Moskva se podle britské obrany snaží převzít kontrolu nad Bachmutem a dává vysokou prioritu tamním bojovým operacím. Strategicky významné město výrazně poničené ostřelováním leží v Doněcké oblasti, nyní takřka na frontové linii.

Podle starosty Charkova zasáhly tři výbuchy energetickou infrastrukturu města. Celé město je aktuálně bez dodávek elektrické energie, někde neteče voda.

Pondělní útok na ukrajinskou infrastrukturu bude mít zřejmě dohru i v zahraničí, podle moldavského ministra zahraničí tři ruské střely narušily moldavský vzdušný prostor. Moldavsko si předvolá ruského velvyslance.

Už v noci na neděli hlásily ukrajinské úřady oběti při ruském ostřelování Záporoží, útoky nepřežilo nejméně čtrnáct lidí. Zraněno bylo 87 osob, mezi nimi i deset dětí. Asi deset ruských raket S-300 zasáhlo také další město na jihu Ukrajiny, Mykolajiv.

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko nedávné ruské útoky proti Ukrajině podpořil a dodal, že Bělorusko zahájilo proces vytváření společného regionálního vojenského velení s Moskvou. Úkoly vojenské formace nevysvětlil.