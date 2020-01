Během dvou měsíců letošních letních prázdnin dozná změn tvář 1. základní školy ve Štítného ulici. Radní města schválili zadání zakázky na úpravu jihovýchodního a jihozápadního průčelí školy včetně nátěrů fasády a výměny oken milevské společnosti FPM-BECON.

V loňském roce bylo město donucené zakázku zrušit. „Ačkoliv opravy fasády a výměna oken byly vysoutěžené už dříve, subdodavatel firmě nakonec odmítl vyrobit okna,“ sdělil starosta města Stanislav Mrvka příčinu prvního odkladu. Také z toho důvodu bude nyní úřad, konkrétně odbor rozvoje, na výrobu oken průběžně dohlížet. „Jedná se totiž o nejdůležitější část celé zakázky,“ uvedl radní Bohumil Komínek.

Protože se jedná o budovu na území městské památkové rezervace, bude výroba oken pod dohledem. „Věc se samozřejmě diskutovala s památkáři. Nová okna budou špaletová, podobná těm, která jsou na škole dnes,“ doplnil radní Bohumil Komínek.

Podle jeho dalších slov dojde také k částečné výměně nevzhledných vchodových dveří školy. „Jejich výplně musely být neustále opravovány. Nové dveře budou poněkud hezčí než ty stávající,“ uvedl. Dále budou vyměněna dvě okna v přízemí stavení, v prostoru skladu dílen, a zazděny vstupní dveře v obvodové stěně tohoto skladu.

Firma, která se do prací pustí, musela akceptovat podmínky města. Tou největší byla skutečnost, že práce se musí odehrát během letních prázdnin. „Stejně jako v podobných případech v minulosti jsme se i nyní domluvili s ředitelem školy, že poslední červnový týden školy dostanou děti ředitelské volno a práce tak započnou už 20. června,“ informoval radní. Dále uvedl, že stavba by měla skončit do poloviny srpna, tedy tak, aby zbyly dva týdny na úklid a děti mohly zahájit nový školní rok stejně jako ostatní na dalších školách.

Za celou zakázku zaplatí město 4,26 milionu korun bez daně. „Povedlo se nám věc vysoutěžit dokonce levněji než v předchozím případě. Tentokrát se o zakázku přihlásilo větší množství firem,“ doplnil Bohumil Komínek. (had)