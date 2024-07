Proto se nyní, přes letní prázdniny a září, chystají velké opravy hřiště. O zakázku, kterou se v minulosti městu nepovedlo vysoutěžit, se nyní postará společnost SWIETELSKY stavební České Budějovice za cenu 4,085 milionu korun. Veškeré stavební práce na dvoře školy budou probíhat za ztížených podmínek, to kvůli nepřístupnosti plochy pro těžkou techniku.

Místostarosta Komínek vysvětlil, že podle projektu z roku 2016, s aktualizacemi v letech 2023 a 2024, je sportovní plocha nově navržená jako víceúčelová s umělým sportovním povrchem. „Jedná se o modulový polypropylénový perforovaný vodopropustný povrch, který sestává z jednotlivých modulů formátu asi třicet na třicet centimetrů, které se spojují pevným zámkovým spojem,“ přiblížil.

Hřiště doplní čtyřmetrový plot

Navržená plocha má podle jeho dalších slov rozměry 25,2 x 13,1 metru a budou ji lemovat vyvýšené obrubníky. „Na celé ploše hřiště bude zhotovena nová betonová podkladní vrstva, na kterou se položí nový umělý sportovní povrch. Po celém hřišti je navržené oplocení z ocelových sloupků a sítí odolných vůči UV záření do výšky čtyř metrů,“ popsal Bohumil Komínek.

Součástí dodávky bude též sportovní vybavení venkovního víceúčelového hřiště, konkrétně pevné konstrukce pro koše basketbalu, branky pro alternativní využití, lavičky a vyjímatelné sloupky pro volejbal a nohejbal.

S opravami se začne během letních prázdnin a pokračovat budou až do září. „Nepočítáme, že by to jakkoliv narušilo výuku,“ ujistil místostarosta.

Hřiště se bude provozovat v denní době a o umělém osvětlení se neuvažuje. Sloužit bude jak pro potřeby sportovní výuky základní školy, tak pro mimoškolní rozvoj sportovní činnosti v rámci školy.