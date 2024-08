Datum 13. srpen 2002 má snad stále každý Jihočech v paměti. I když první povodňová vlna přišla už ze 7. na 8. srpna, druhá udeřila v noci z pondělí 12. srpna a o den později již jižní Čechy "plavaly". Zavzpomínejte s nám, jak to před 22 lety bylo na Jindřichohradecku, ale i v jiných místech kraje.

Tolik vody nikdo z obyvatel postižených míst nepamatoval. Naštěstí likvidovala jen majetek, na lidské životy si nedovolila. Nikdo tehdy ale netušil, že to nejhorší teprve přijde.

V úterý 13. srpna před půl pátou ráno nevydržela hráz Metelského rybníka nápor vody. Ničivá vlna, dosahující výšky sloupů elektrického vedení, smetla v obci vše, co jí stálo v cestě. Pak zpustošila nedalekou obci Předmíř, kde i zabíjela.

Na Třeboňsku se protrhla Novořecká hráz, valící se voda "prošla" hrází pískovny a v Majdaleně poškodila tři domy. A voda pustošila dál. Asi největší hrozbou se stala hráz rybníka Rožmberk. Její protržení by asi mělo pro obyvatele Čech nedozírné následky. Naštěstí "král rybníků" odolal, byť zaujímal dvojnásobnou plochu oproti normálu.

Podívejte se kam až sahala o povodních voda na Jindřichohradecku:

V řadě obcí, kde živel značně poznamenal život obyvatel, mají obraz zkázy stále před sebou. Například starosta Majdaleny Karel Fürst sypal i po letech z rukávu všechny datumy a „body zlomu“. Vdávali totiž dceru a den na to, tedy 11. srpna, začalo „lejt jako z konve“ a 13. srpna nastala apokalypsa.

„Kolem 17. hodiny se přelila voda z pískovny, kde se protrhla hráz, přes silnici. Voda tenkrát vůbec netekla přes jez Pilař. O něco později začala přetékat i přes silnici na Chlum a následně si prožrala cestu,“ vzpomíná Fürst na děsivé okamžiky.

Již v odpoledních hodinách začala evakuace obyvatel. „A když jela poslední várka, tak z vody koukala jen světla u traktoru. Pak to přišlo,“ doplňuje Fürst.

Druhá záplavová vlna v Majdaleně poškodila tři domy a stala se z ní v roce 2002 jedna z nejzasaženějších obcí.

„Bylo to 13. srpna. Voda stále přibývala. Stál jsem tady na hrázi nádrže u pískovny a pouhým okem jsem viděl, jak hladina stoupá. Nikdo z nás ale nevěřil, že by se voda mohla přelít ven,“ zavzpomínal před lety muž z nedalekého domku u pískovny Majdalena. Hráz pískovny nevydržela a voda se začala valit stále mohutnějším proudem na Majdalenu. Cestou protrhla silnici a strhla tři nejbližší domy. Díky včasné evakuaci nedošlo k žádným ztrátám na životech. Všechny okolní domy byly zatopeny do výše jednoho metru nad zemí.

Podívejte se, co voda dokázala:

Velká voda ničila stavby ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku a dalších městech a obcích. Prvního stupně povodňové aktivity dosáhla Nežárka už 8. srpna ráno. Týž den následovalo vyhlášení II. a III. stupně pohotovosti po celém Táborsku i na Lužnici, protože voda stále stoupala. Při druhé vlně od pondělí 12. srpna se voda rozlévala už z koryt a přetékala i z pískoven. Hejtman toho dne vyhlásil kvůli situaci po celém území kraje stav nebezpečí, ten trval až do konce srpna. V úterý 13. srpna byla zahájena příprava na evakuaci vybraných lokalit ve Veselí nad Lužnicí.