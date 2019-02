Prachatice/VIDEO/ – Šikovné ruce, trpělivost a dostatečné množství novinového papíru. To jsou tři hlavní věci, které potřebuje Jaroslava Dejmková z Husince k tomu, aby upletla košík, hrnek, omotala zavařovací sklenici a vyrobila z ní úžasnou lucernu nebo jakoukoliv dekoraci.

Noviny stříhá na sedmicentimetrové nebo šestnácticentimetrové pruhy a z nich následně za pomocí drátu naruluje novinový papír, který nahradí proutí. Z ruliček pak plete a uplete cokoliv. Pod jejíma rukama za posledních pár dní tak vznikla vánoční výzdoba v podobě stromků či svícnů. Na nápad plést ze srolovaného novinového papíru Jaroslavu Dejmkovou přivedla kdysi kamarádka. „Ona se techniku naučila v léčebně v Kladrubech, kde tohle tvoření využívají při zlepšování motoriky,“ vysvětlila. Paní Jaroslava od té doby hledá inspiraci pro další nové a nové kousky pletení. Jak na to se ale Jaroslava Dejmková naučila z internetu. „Hlavně na ruských webových stranách se najdou kousky. To jsou opravdové umělkyně. Až oči přecházejí z toho, co všechno lze uplést,“ vysvětluje.

Výroba základních ruliček.

Ona sama se na jejich šikovné ruce ráda dívá a pak to zkouší doma v obýváku u televize. A oči přecházejí z jejího umění. Jen manžel občas večer u televize „brblá“, že prý ho svou prací ruší.

Kdo by si myslel, že věci vyrobené z ruliček z novinového papíru jsou šedivé, plete se. Finální podoba je totiž barevná a velmi vkusná. Aby se s ruličkami dobře pracovalo a nelámaly se, používá Jaroslava Dejmková modrý Duvilax, což je přísada do malty i lepidlo na papír, ruličky jsou potom při práci pružné, a když pak výrobek úplně zaschne, perfektně drží tvar. Někdy zase stačí proutky z novinového papíru jen lehce poprášit aviváží s vodou. Jen stromky a hvězdy musejí novinové proutky zůstat tvrdé. Na barvení má paní Jaroslava také své „fígle“. Hotové ruličky totiž namáčí do kávy, barví různými barvami Duhy, nebo klidně i lihovým mořidlem. Konečný lesk může dodat třeba jen obyčejný bezbarvý lak. Dozdobit se dají čímkoliv, vánočními ozdobami, mašlí, či různými hvězdičkami. Vyrobit svícen či stromek trvá asi hodinu až hodinu a půl. Košík trvá o něco déle.

V době naší návštěvy měla paní Jaroslava připravené vánoční zboží na chlumanský Vánoční trh a pro krabice, bedýnky a krabičky nebylo v bytě pomalu kam šlápnout. „Všechno prodám. Většinou jedu domů úplně s prázdnou,“ usmívá se a dodává, že ji vždy potěší, když zákazníci její práci pochválí a koupí si některý z výrobků. Neozdobené hvězdy, věnečky, obaly na květináče čas od času také dodává do chlumanského květinářství. Na chlumanský trh jezdí pravidelně už tři roky. „Jezdím jen tam,“ zkonstatovala. Jinak dekorace vyrábí pro kamarády a známé. „Většinou jako dárek,“ ujistila Jaroslava Dejmková.

Vyrobit si svícen ve tvaru hvězdy je podle Jaroslavy Dejmkové velmi jednoduché. Stačí si připravit z proutků dva rovnostranné trojúhelníky. Ty na sebe přilepit a pak už jen napojovat novinové proutky a omotávat oba trojúhelníky přes špičky. A pokud vám ještě chybí adventní výzdoba a máte čas, video přináší návod, jak si vyrobit svícen.