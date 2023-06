Během minulého víkendu zamířil Ritchie z Prahy do jižních Čech za svým dědou, který je hospitalizovaný na interním oddělení jindřichohradecké nemocnice. „Když jsem přišel k němu na pokoj, všiml jsem si, že tam leží úplně sám a nemá si s kým povídat. Zároveň jsem viděl, že u stropu visí držák na televizi a protože děda byl vždy milovník televize, u které každý večer usínal, došel jsem za sestrami, jestli mu mohu televizi na pokoj alespoň pronajmout,“ vylíčil Ritchie. Personál nemocnice mu ale sdělil, že taková možnost momentálně není. „Proto jsem dostal nápad a domluvil se s ošetřující lékařkou mého dědy s tím, že bych chtěl televizi koupit a následně ji věnovat jindřichohradecké nemocnici jako dar i pro další pacienty. Myslím si, že když tam člověk leží sám a kouká na šedivé stěny, tak to není úplně příjemné a televize přece jen člověka dokáže zabavit,“ poznamenal urbexer. Vyrazil proto vybrat televizi do nejbližší prodejny elektroniky u nemocnice. „Zjistil jsem, že mi chybí nějaké peníze. Proto jsem hned oslovil přátele na whatsappové skupině, vysvětlil jim svůj plán a společně jsme se na televizi poskládali. Donesl jsem ji na oddělení, zapojil a děda měl obrovskou radost,“ dodal Ritchie, který by rád svým přátelům a nejbližším ještě dodatečně poděkoval.