/VIDEO/ Jindřichův Hradec si pro své obyvatele připravil o letošních Vánocích řadu novinek. Jednou z nich je velké vyhlídkové kolo, které ve čtvrtek obsadilo prostor před Starou radnicí na náměstí Míru. Atrakce se ve městě v době adventu objeví vůbec poprvé. Vánočně nazdobené vyhlídkové kolo doplní ještě jeden menší kolotoč pro děti.

Náměstí Míru obsadilo vyhlídkové kolo | Video: Jana Urbanová

/ANKETA/ Hlavní novinka Vánoc v Jindřichově Hradci přijela na náměstí Míru ve čtvrtek kolem jedenácté hodiny dopoledne na návěsu kamionu. Přestože jde o rozměrnou atrakci, její stavba zabrala překvapivě krátkou dobu.

„Staví se jak hydraulicky, tak manuálně a postavit takové kolo trvá pět až šest hodin, záleží ale na terénu. Přestože terén náměstí je mírně ve svahu, stále je to v normě. Vyhlídkové kolo měří téměř 16 metrů a má deset kabinek, každá je pro čtyři osoby. Jízda trvá tři až pět minut. Vstupné pro jednu osobu vyjde na 80 korun, děti do tří let pak mají svezení zdarma,“ přiblížil majitel atrakce Jaroslav Holý s tím, že první zájemce atrakce sveze už v pátek od 14 hodin. V sobotu a neděli bude kolo v provozu od 13 hodin do 20 hodin. Ve všední dny pak od 14 hodin do 20 hodiny.

Zdroj: Jana Urbanová

Provozovatel atrakce je podle svých slov rád, že může nově potěšit právě obyvatele Jindřichova Hradce a zpestřit jim tak adventní čas. „Chtěl bych, aby se kolo všem lidem nejen z Jindřichova Hradce líbilo a stala se z toho třeba i tradice. Vyhlídková kola jsou totiž, troufám si říct, v současné době tradičním symbolem Vánoc po celé Evropě. Byli jsme s kolegou v uplynulých dnech například v Berlíně, kde jsou taková kola hned tři,“ dodal Jaroslav Holý.



Nahrává se anketa …

Názory Hradečáků na nový prvek letošních Vánoc ve městě se různí. „Vidím takové kolo v Hradci poprvé a líbí se mi. Říkám si, proč ne, běžně to mají i jiná města a obohatí to tradici, navíc děti budou určitě nadšené,“ zhodnotila novinku obyvatelka města paní Růžena. Opačného názoru byl pan Ladislav. „Připomíná mi to lešení. Osobně bych sem to kolo nedával, protože se mi sem nehodí. Možná kdyby to bylo jinde, tak proč ne, ale tady mi to narušuje vánoční atmosféru,“ nechal se slyšet.

Do Hradce dorazil vánoční strom. Jeho kácení bylo komplikovanější než obvykle

Vyhlídkové kolo na náměstí Míru ale není jediným zpestřením letošních Vánoc v Jindřichově Hradci. Svou atrakci má i horní Masarykovo náměstí. Velká svítící dekorace osázená tisícovkami LED diod nahradila tryskající vodu v prostoru fontány u Kaštánku.

Nová vánoční dekorace už zdobí náměstí v Hradci. Sváteční kabát dostaly i stromy

„Jde o takzvaný fotopoint v podobě světelné brány se znakem města. Má to fungovat především jako takový vzpomínkový bod pro turisty, kteří v rámci adventu navštíví naše město. Kulisu brány navíc doprovodí ještě dva andělé, umístění z obou stran,“ popsal Vladimír Mrázek ze Služeb města Jindřichův Hradec. Světelná brána měří čtyři metry na výšku a osm metrů na šířku. Rozsvítí se společně společně s nazdobeným vánočním stromem v sobotu 2. prosince v 18 hodin. Město chtělo pořízením originální výzdoby více oživit tuto lokalitu. Zároveň nechala radnice na horní náměstí umístit také nové dřevěné stánky.

Zdroj: Deník/ Redakce