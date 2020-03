V sobotu se v klubu Lucky Pery v Jindřichově Hradci konala oslava 20. výročí od založení místního Aerobik Teamu Lena.

Aerobik Team Lena oslavil dvacáté narozeniny. | Foto: Foto: archiv klubu

„Byla to dlouhá cesta plná úspěchů, radosti, kamarádství, ale také smutku a zklamání. Vše mohli účastníci oslavy vidět v dokumentu. Děkujeme současným i bývalým členkám za jejich vystoupení a dobrou náladu, všem rodičům, prarodičům, strýčkům, tetičkám, sourozencům, příbuzným a příznivcům za podporu. Obrovské díky patří našim rodičům, kteří napekli a navařili. Díky nim byl po celý večer bohatý raut. Oslava by se nemohla odehrát bez pomoci naší rodiny a přátel. Děkujeme i manželům Špačkovým za poskytnutí prostorů Lucky Pery,“ zmínila Lenka Průchová, která klub před dvaceti lety založila. Dodala také, že do Aerobik Teamu Lena stále přijímají nová děvčata ve věku od tří let.