Uzavření smluv o spolupráci při pořádání akcí Vinný košt a Street Food Festival schválila na svém posledním jednání rada města. „Obě akce u nás byly loni poprvé, ale návštěvnost byla poměrně vysoká a pořadatelé to vyhodnotili tak, že zájem ve městě je a proto se přihlásili i letos s tím, že by u nás rádi tyto akce uskutečnili znovu,“ uvedl starosta města Michal Kozár. Vinný košt si Hradečáci užijí v sobotu 18. května na náměstí Míru. Návštěvníky čeká trh se třicítkou prodejních stánků s nabídkou vína, lahůdek i občerstvení. Akci doprovodí koncerty. „Vinný košt nám navazuje i na zahájení cyklistické sezony Jindřichohradecký pedál. Minulý rok se obě tyto akce dobře doplnily, takže počítáme, že i letos se to potká s ohlasem,“ dodal starosta města. Vinný košt si loni nenechaly ujít stovky lidí.