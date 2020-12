Starosta SDH Stříbřec Martin Dobeš uvedl, že akci koordinovala jeho manželka Lenka Dobešová. "My jako SDH Stříbřec jsme akci jen podpořili technicky a logisticky. Velký dík patří všem lidem, kteří se stali pekařkami a pekaři," sdělil.

"Jelikož se blíží čas Vánoc a Nového roku, chtěli bychom, aby i vy bojovníci jste alespoň částečně zažili tu Vánoční atmosféru, tak jak se patří. Je to období, kdy jsou rodiny pohromadě, radují se a prožívají šťastné chvíle. Mnoho rodin vděčí právě vám, za to že mohou být v tento čas spolu a znovu zdrávy. Rádi bychom vám akcí ,,Peču sobě, peču Tobě” zpříjemnili Vánoční čas a tak trochu osladili vaši práci," komentuje Martin Dobeš, starosta SDH Stříbřec.

Martin Dobeš vysvětlil, že myšlenka vznikla původně v prachatické nemocnici. "Tuto myšlenku, která vznikla v hlavě naší kamarádky Jany Koubové, která stejnou akci podnikla v Nemocnici v Prachaticích, si vzala pro jindřichohradeckou Nemocnici za své má manželka Lenka Dobešová, která celou akci koordinuje. Jako Sbor dobrovolných hasičů Stříbřec jsme se rozhodli celou akci podpořit logisticky a po technické stránce," doplnil.

Akci podpořili nejen místní lidé z obce Stříbřec, ale i přátelé a známí z dalších měst a obcí.

"Vážení zdravotníci, za všechny zúčastněné upřímně ještě jednou děkuji za vaši práci, oddanost, obětavost a bojovnost s jakou pomáháte a zachraňujete životy. Přeji vám zároveň, aby toto období co nejrychleji skončilo, a všichni jsme se vrátili do běžného života, kterého si dle mého názoru budeme po této pandemii více vážit. Prožijte Vánoční svátky pokud možno v klidném rodinném zázemí a hlavně ve zdraví. Do Nového roku vstupte správnou nohou a ať je pro nás pro všechny nadcházející rok příjemnější než ten končící," přeje Martin Dobeš.