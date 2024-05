Zvláštní pozornosti se dostalo lipové aleji u centra Jindřichova Hradce. Stromořadí, které lemuje cyklostezku podél řeky Nežárky z Mlýnské ulice směrem k silnici na Políkno a Buk se stalo loni jihočeskou alejí roku. Odměnou za prvenství bylo ošetření stromů inovativní metodou, která má zlepšit jejich přírůstky a celkovou vitalitu.

Lípám u Nežárky v Jindřichově Hradci se dostalo speciálního ošetření. | Video: Jana Urbanová

Alej u Nežárky čítá celkem 75 lip a tvoří ji staleté lípy i nově dosazené mladé stromky. Mladé stromy, byly vysazovány jako náhrada za staré lípy, které postupně odumíraly v důsledku povodní. Ve středu se vybraným lípám v aleji dostalo speciální péče. Několik stromů ošetřili odborníci u nás poměrně novou metodou injektáže kořenového systému.

„Funguje to tak, že pneumatická sbíječka pod tlakem nějakých osmi až devíti atmosfér provzdušní většinou zhutnělou půdu v okolí stromu. Následně se ze zásobníku stroje vpraví přímo ke kořenům dlouhodobě působící půdní kondicionér,“ popsala princip péče za společnost Groown Klára Hauesnblassová. Stromům se ke kořenům aplikuje speciální organická směs hub a živin bez jakékoliv chemie.

Inovativní způsob ošetření kořenového systému pomáhá především stromům ve městě, kde je půda velmi degradovaná. Technologie se u nás aplikuje teprve tři roky a její výsledky už jsou patrné.

„V Hodoníně na hlavním náměstí měli problém se skomírajícími platany. Město si nás objednalo, abychom je zkusili zachránit. Stromy byly zasázené v betonových skružích, takže neměly moc žádný prostor, kde brát živiny, protože půda byla po několika letech od výsadby vyčerpaná. Platany následně po injektáži nabraly všechno, co jsme jim dali a na jaře nám z Hodonína volali, ať se přijedeme podívat, že se stal zázrak a stromy jsou vitální, krásně zelené a povyrostly,“ uvedla příklad Klára Hauesnblassová.

Ukázka ošetření kořenového systému stromů proběhla za účasti dalších odborníků a představitelů města. „Je to pro mě technologie, kterou neznám a určitě se rád nechám poučit o všech výhodách, které to skýtá. Zároveň jsem moc rád, že jsme byli za tímto účelem vybráni, protože tato alej si to určitě zaslouží,“ zhodnotil jindřichohradecký starosta Michal Kozár a dodal, že bude rád, když se do budoucna podaří prodloužit cyklostezku, která lipovou alejí u Nežárky prochází, až k Rudolfovu.

Jindřichův Hradec uspěl v anketě sdružení Arnika o jihočeskou alej roku hned dvakrát za sebou. „Alej u Nežárky jsem přihlásila už podruhé. Loni zvítězila jiná jindřichohradecká alej, která vede k Polívkám a nesmírně mě těší, že se naše město může honosit tím, že má už druhou jihočeskou alej roku a jsem ráda, že jednou z odměn za získání tohoto titulu je tento druh ošetření, protože je to technologie, kterou jsme tady ani v blízkém okolí ještě neměli,“ připomněla Petra Šelepová z odboru životního prostředí městského úřadu v Jindřichově Hradci, která už přemýšlí, kterou alej nominuje za město v letošním roce.