Stoleté stavení, vzrostlé ořešáky, nedotčená příroda, nostalgie našich babiček v kulisách jižních Čech. To všechno skloubili manželé Gabriela a Jan Motejzíkovi během renovace historického statku na Písecku. Jméno nemuseli dlouho vybírat, díky listnáčům, které tu rostou a bohatě plodí, ho nazvali Ořechový dvůr. Jejich nejnovějším počinem se stala rekonstrukce vejminku, tam ubytují až šest lidí.

Na Vejminku v Ořechovém dvoře ve Velkých Nepodřicích se zastavil čas. Majitelé se nechali inspirovat historií a využili starobylých materiálů. | Foto: se svolením Gabriely Motejzíkové

Jen několik kilometrů od Písku, v obci Velké Nepodřice, místní části Dobevi, najdete ráj na zemi. Teprve od začátku roku se chalupa Na Vejminku zařadila do projektu Amazing Places. „Původně tam byl celý náš Ořechový dvůr, od ledna je tam stoleté stavení Na Vejminku, kterému jsme vdechli nový život,“ zmiňuje sedmačtyřicetiletá majitelka.

O portálu „kouzelná místa“ slyšeli a chtěli být součástí. „Oslovili jsme je, protože nám to připadalo smysluplné a prestižní, po návštěvě a prohlídce jejich zástupců jsme dostali zelenou,“ podotýká Gabriela Motejzíková.

Vejminek je podle majitelů součástí celého statku. „Šlo o poslední část, která nebyla opravená. Jde o původní stavbu, která byla v dezolátním stavu. Chtěli jsme zachovat její starobylý ráz. Dnes je to nádhera večer si tam sednout, zapálit svíčku a zahrát si karty,“ dodává s tím, že rekonstrukce trvala asi dva roky.

Nostalgie v moderním pojetí

Ubytování je podle ní vhodné nejen pro zamilované páry a rodiny s dětmi. „Myslím, že každý rád zavzpomíná na dětství a návštěvy u babiček. Určitě si zde odpočinou i senioři či pracovně vytížení lidé, kteří by chtěli načerpat energii a užít si venkovský klid,“ tvrdí.

Jde o komfortní ubytování s historickým vzhledem. Do budoucna majitelé plánují spolupráci s regionálními zemědělci, aby mohli nabízet rustikální snídaně, domácí vajíčka, med, zeleninu, ovoce a třeba i pečivo z místní pekárny.

V objektu je vlastní sociální zařízení včetně koupelny a kuchyně. „Skloubili jsme staré vybavení s moderními prvky, je tam podlahové topení, původní klenby i funkční kachlová kamna. Využili jsme materiál, který tam byl,“ uvádí s tím, že dveře jsou vyrobené ze starých krovů a podlahu tvoří půdovky.

Dvůr je soběstačný, součástí je vlastní vrt vody. „Vše jsme navíc sladili do blankytně modré, kachlová kamna mohou sloužit k vytápění i vaření. Stejný obklad pak najdete i v moderní koupelně, kuchyni i na deskách nočních stolků. Objekt tak dostal jednotný vzhled,“ popisuje provozovatelka ubytování.

Vyžití v létě i v zimě

Dvůr i samostatný objekt Na Vejminku nabízí řadu aktivit. „Ořechový dvůr navštěvují velké skupiny, například jogíni, po dohodě lze využít finskou saunu, ohniště, biotop s přírodním jezírkem ke koupání. V okolí je množství cyklostezek, Písek je jen čtyři kilometry, takže se to dá zvládnout i procházkou a v blízkosti je rozhledna Kamýk,“ vyjmenovává Gabriela Motejzíková s tím, že v létě v okolí rostou houby, borůvky i další plody, v zimě si lze užít zase svah. „Od jara do zimy je tu stále co dělat,“ usmívá se.

Vše uzpůsobili tak, aby tu byl minimální vliv technologií. „Nemáme televizi, když někdo nechce, nemusí si tu zapnout ani wifi. Díky starému povalovému stropu si pak návštěvníci mohou připadat jako u babičky na chalupě,“ přibližuje dále s tím, že jde o útulný prostor pro čtyři až šest lidí.

Ořechy na všechny způsoby

Na zahradě rostou hned tři ořešáky. „Proto Ořechový dvůr, je to dominanta statku, máme ořech nejen v logu, děláme výbornou ořechovici, z ořechů i pečeme bábovky a záviny a používáme je do různých dekorací, což je moje velké hobby,“ prozrazuje Gabriela Motejzíková.

Díky zničenému stropu vznikl zajímavý pohled. „Manžel tam tvrdě pracoval, oklepával cihlu po cihle. Část stropu Na Vejminku byla shnilá a propadlá, když jsme se posadili a dívali se nahoru, přišli jsme na to, že je to vlastně kouzelné a náhodou tak vznikl nápad na nádhernou ložnici. Díky tomu, že zapracoval zub času a nějaká houba či červotoč, vzniklo mezonetové spaní, “ uvádí zajímavost ze stavby.

Objekt manželé Gabriela (47) a Jan (48) Motejzíkovi z Písku koupili v roce 2016. Opravy se dočkal nejdřív Ořechový dvůr, kde bylo nutné i částečné bourání. Na Vejminku šlo o složitou rekonstrukci starobylého objektu včetně typického trojlístku ve štítu, který vrhá kouzelné světlo zejména za svitu měsíce. O doladění interiéru se postarala designerka Zlata Voborská. Vše o historii objektu ZDE.