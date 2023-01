Aleš Chrdle, primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice

Panu prezidentovi bych vzkázal, aby pokračoval v tom, co začal. Podle jeho slov z tiskovky zvítězily hodnoty a s tím se ztotožňuji. Když bych mu měl něco vzkázat, nebo radit, měl bych pro něj dvě doporučení. První by bylo, aby se tím prezidentstvím nenechal unést, aby mu ta získaná moc nestoupla do hlavy. I když v parlamentní demokracii není zas tak veliká. Na druhou stranu, a to je má druhá rada, by tu získanou moc, ale měl, tam kde bude mít možnost, naplno využít. Například při příležitosti spojovat, tvořit a ukazovat směr. První přání je tedy, aby se mu z toho moc nezatočila hlava a druhé, aby nadále skóroval.

