KVÍZ: Nejmagičtější období patří tradicím. Znáte symboliku vánočních zvyků?

Se Štědrým dne je spojeno mnoho tradic. Kolem roku 1400 popsal sedm nejběžnějších českých lidových tradic, spojených se Štědrým večerem, benediktinský mnich Jan z Holešova. Těmito zvyky byly:

1. půst

2. pohoštění a almužna

3. vzájemné obdarování zabalenými dary

4. podávání bílého pečiva v podobě klínu či pletence (patrně vánočka),

5. pojídání a krájení ovoce

6. chození na koledu a karneval masek

7. kladení slámy na podlahu kostelů a příbytků

Ale jde o velmi staré zvyky, a tak si připomeňme ty, které většina lidí zná: například schování kapří šupiny pod talíř, pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení pantoflem, klepání střevícem na kurník, barborky, lití olova.

Jsou ale také zakázané věci: třeba že na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu. Na Štědrý den se nemají čistit stáje, dobytek by pak kulhal. Před půlnoční mši se nesmí šít ani plést – myši by dílo zničily. U štědrovečerního stolu rozhodně nemá být lichý počet stolovníků, lichého by si odvedla Smrt.

Co se týká jídla, měli by se lidé celý den postit. To, že se někde vaří čočka nebo kuba, je zmírnění tohoto velmi přísného zvyku.

Samostatným tématem je čas, kdy má štědrovečerní večeře začít. Tento zvyk velmi ovlivnila televize a především pohádka. Ale pravda je taková, že večeřet se začíná v okamžiku, kdy na obloze vyjde první hvězda.

A jaké tradice dodržují známí lidé?

Otec Roman Dvořák, strakonický farář: „Byla by jich celá řada, ale já mám prostě rán smaženého kapra, bramborový salát a sklenku červeného vína.“

Herečka Valérie Zawadská: „Tradiční bezmasý bramborový salát, kapr v trojobalu a pokud je stolu lichý počet lidí, připravím ještě jedno prostírání.“

Herec Štěpán Benoni: „Mám rád tradiční české Vánoce se vším, co k nim patří. Včetně zvyků, výzdoby, stromečku, dárků a hlavně klidu a pohody.“