Úpravy ve městě v uplynulých letech: 2016 - Úpravy na městském hřbitově, kde bylo vybudováno nové parkoviště a kolumbárium. 2017 - Zpevnění parkoviště pod Muzeem fotografie. Dříve to byla nezpevněná plocha, nehezký dvůr. Došlo k vydláždění parkoviště za 4,7 milionů korun. 2017 - Hřiště na Hvězdárně vzniklo za 3,2 milionů korun včetně DPH. 2018 - Parkoviště u polikliniky – zarostlý svah se změnil na nové parkoviště. - Workoutové hřiště pod gymnáziem. 2019 - Bylo otevřeno další workoutové hřiště na Vajgaře. 2019 - Rekonstrukce ulice Pravdova terminál MHD a VLD, veřejné wc. 2019 - Vybudována hvězdárna a planetárium celkem za téměř 50 milionů korun. Zdroj: Mluvčí města J. Hradec, Eliška Čermáková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.