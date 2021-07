Aplikace se již před třemi lety spojila s horskou službou, to potvrdil i její autor Filip Maleňák. „Uživatelé tak již od roku 2018 si mohou přivolat záchranu pouhým stiskem tlačítka. Rozšíření zjednodušilo v tísni nejen možnost přivolání pomoci, ale jedná se také o nástroj, který zaručí, aby se do takové situace vůbec nedostali,“ zmínil Maleňák.

Novinka byla představena před 10 dny, tak ani horští záchranáři zatím nemají praktickou zkušenost. Jak zmínil mluvčí Horské služby České republiky Radek Zeman, zatím chybí relevantní informace. „Samotná aplikace Záchranka už několik let výrazně pomáhá při záchraně zdraví i životů v horách, samozřejmě i na Šumavě. Děkujeme každému, kdo ji má nainstalovanou a v případě nouze ji použije,“ uvedl Radek Zeman.

Nový modul vznikl za podpory Nadace Vodafone a Generali České pojišťovny, která se již od počátku podílí na implementaci Horské služby do aplikace. „S aplikací Záchranka jsme již od jejího zrodu a když se ohlédnu několik let zpátky, je neuvěřitelné, kolika lidem pomohla. Nikoho z nás tehdy nenapadlo, že se z ní stane fenomén,” dodal Jan Marek z Generali České pojišťovny.

Po stisku nouzového tlačítka aplikace podle GPS signálu rozpozná, zda se uživatel nachází v horské oblasti, a na základě této informace je kontaktována nejen zdravotní záchranná služba, ale také dispečink horské služby. Z celkového počtu 70 tisíc tísňových volání, které byly z aplikace provedeny, bylo více jak tři tisíce předáno horským záchranářům. Nový modul má vlastní ikonu na spodní liště aplikace. Po jejím rozkliknutí se uživatelům naskytne možnost přivolat horskou službu tlačítkem, zjistit lavinové nebezpečí či výstrahy pro danou oblast a použít Elektronickou knihu túr.

Usnadní práci

Nová funkce navazuje na papírové knihy vycházek a túr z horských chat. Umožní uživatelům plánování výletu, konkrétní cíle, které chtějí zdolat a zadat předpokládanou časovou náročnost. Lze také zadat členy skupiny a kontakty na osoby blízké. V nastaveném čase aplikace vyzve uživatele, aby potvrdil, zda v pořádku dorazil do cíle. Pokud učiní zpětnou vazbu, aplikace záznam o túře odstraní. V případě, že na výzvu nereaguje on, ani členové skupiny nebo jeho blízcí, dojde k automatickému kontaktování horské služby. „Pokud budou sami turisté, skialpinisté nebo běžkaři pečliví a záznam udělají, budeme v reálném čase vědět, zda nejsou v nouzi. To nám velice pomůže, mimo jiné i v plánování možných výjezdů našich záchranářů,” popsal výhody náčelník horské služby René Mašín.

S rozšířením modulu a spuštěním nové funkcionality dostala aplikace Záchranka také s nový vzhled obrazovky. „Jedná se o „živou aplikaci“, která se stále vyvíjí. Nové funkce ji už přes pět let posouvají od původního tlačítka pomoci ke komplexní platformě pomoci lidem v ohrožení zdraví a života. Design aplikace ale stále zůstává uživatelsky příjemný a intuitivní, což je pro výletníky v krizové situaci také důležitý faktor,“ komentoval programový ředitel Jan Fencl z Nadace Vodafone Česká republika.

Aplikace Záchranka dlouhodobě přináší inovace do oblasti přednemocniční neodkladné péče. V loňském roce například jako první v EU spustila celoplošně možnost videohovoru na linku 155. Aplikaci si naistalovalo 1,6 milionu uživatelů. Průměrně denně dispečink eviduje asi 60 zavolání o pomoc.

I pro zahraniční turisty

Aplikace Záchranka byla dle tiskové mluvčí Ivany Vejvodové z CzechTourism přeložena také do angličtiny, němčiny a polštiny. „Zahraniční návštěvníci ji tak mohou používat bez jakýchkoliv omezení. Pokud se chystají do českých hor, slouží i jim k bezpečnějšímu pohybu v terénu,“ uzavřela Vejvodová.