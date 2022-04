Odpoledne předpověděla zataženo nebo skoro zataženo. "Postupně na celém území jižních Čech můžeme očekávat občasný déšť nebo přeháňky, v polohách nad 800 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Večer ustávání srážek a později ubývání oblačnosti, shrnula. Nejvyšší denní teploty se tak pohybují jen od 7 až 10 °C, na horách 2 až 5 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s.

Ve středu varuje před tvorbou mlh. "Ty mohou být i mrznoucí, protože noční teploty se mohou dostat pod bod mrazu, na -1 až -4 °C, místy se může vytvořit i náledí, zejména ve vyšších polohách. Vát bude slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu," dodala meteoroložka s tím, že přes den bud polojasno a oblačno.

V úterý odpoledne došlo hned k několika nehodám:

V 15 hodin havarovalo osobní vozidlo u obce Studená na Jindřichohradecku. Havárie na silnici číslo 23 se obešla bez zranění, na místě je policie, událostí je ovlivněn jeden jízdní pruh přibližně do 17. hodiny.

Další vozidlo havarovalo také v 15 hodin na trase České Budějovice - Třeboň. Osobní automobil narazil do svodidel u obce Hůry, nehoda se obešla bez zranění.

Dva osobní automobily bouraly v ulici K Sedlečku v Soběslavi na Táborsku ve 14:20 hodin, posádky se obešly bez zranění, na místě je policie, provoz může být ovlivněn do 16.25 hodin.

Taktéž ve 14:20 došlo k nehodě automobilu a autobusu v Českých Budějovicích na Pražské třídě, nehoda blokuje jeden jízdní pruh, na místě je policie, nedošlo ke zranění osob, událost může ovlivňovat provoz do půl čtvrté odpoledne.