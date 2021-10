Výzkum u kostela komentuje Jan Kocina, archeolog z Muzea Jindřichohradecka. „Probíhá tu archeologický výzkum kvůli budoucí pokládce plynovodu. Aby nedošlo k narušování původních hrobů, musíme provést záchranný výzkum s tím, že postupně odkrýváme jednotlivé hroby, které dokumentujeme, preparujeme a postupně vyzvedáváme. Dokumentace je pro nás velice zásadní, je to jediné co potom zůstane,“ vysvětluje archeolog.

Některé ostatky čeká další průzkum. „Potom, co je zdokumentujeme, tak je vyjmeme, a některé jedince pošleme na antropologický průzkum, kde se bude zjišťovat například věk a pohlaví. Některé přepohřbíme na tom samém místě, tam, kde byli pochovaní, nebo je uložíme na novém hřbitově v Kardašově Řečici,“ popsal Jan Kocina s tím, že kostry lidí pochází zhruba z přelomu 17. a 18. století. Podle něho byl u kostela v Kardašově Řečici hřbitov zrušen v druhé polovině 18. století. „Z hygienických důvodů se vždy hřbitovy posouvaly někam na kraj obce,“ poznamenal archeolog.

Pracovníci budou v Řečici zřejmě do konce října. „Máme tu brigádníky na výpomoc. Pod zem samozřejmě nevidíme, ale do konce října bychom to chtěli mít hotové. Musíme jít do hloubky 95 centimetrů, což je minimum, kdy se může pokládat plyn. Dále nepůjdeme, narušovali bychom další hroby. Naším cílem je zachovat primárně situace netknuté,“ sdělil Jan Kocina.

Na výzkum se přišel v pátek dopoledne podívat i řečický starosta Petr Nekut. Archeologický nález ho ale nijak nepřekvapil. „Když jsem chodil do školy, tak tady bývaly záhonky, které jsme udržovali. A kdykoliv jsme šli plejt, tak jsme na ty ostatky narazili. Ukládáme je na hřbitov, kde máme desku, děje se to tu vždy, když se něco dělá,“ podotkl starosta s tím, že terén se snižoval a hroby jsou zde mělko.