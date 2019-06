Oba objekty jsou nově průchozí pro zaměstnance. Zámek s klášterem jsou propojené jako za doby posledních Rožmberků.

„Chtěli jsme zvýšit kapacitu třeboňského archivu, zlepšili jsme pracovní prostředí pro zaměstnance. Tím, že jsme koupili klášter, máme nyní archiválie ve dvou objektech. V klášteře jsou nově vybudované konzervační a knihařské dílny včetně fotoateliéru pro digitalizaci archivního materiálu,“ představil nové prostory ředitel Státního oblastního archivu Třeboň Václav Rameš s tím, že některé archiválie uložené v depotech zůstaly v zámku. „Celý provoz se přestěhoval do kláštera a archivní depoty pokračují přes Budějovickou bránu až do zámku.

Třeboňský archiv sídlí ve zdejším zámku od dob Petra Voka z Rožmberka, kdy ho do Třeboně převezl rožmberský archivář Václav Březan.

„Nyní zde zaplňujeme prostory v klášteře. Probíhají dokončovací řemeslnické práce. Přesouváme archiválie až teď, museli jsme čekat na kolaudaci. Začali jsme knihovnou a teď po knihovnících pokračují archiváři, kteří sem ze zámku budou přesouvat celé fondy podle logického seznamu,“ vysvětlil ředitel archivu a dodal, že dříve se archiválie vozily dodávkou ze zámku do kláštera.

„Přibližně před třemi týdny se probourala zeď ze zámku do kláštera a my můžeme projít celým traktem a vystoupit až na zámeckém nádvoří u kašny,“ vyzdvihl pozitiva Václav Rameš, zatímco procházel místnostmi v klášteře, kde se již zaplňují regály památnými spisy. Poté směřoval chodbou do zámku a poukázal na zabalené rodokmeny koní, které se také přestěhují.

Historický archiv je pro něho posvátný. „Tohle je krásná místnost, zelený sál. To, co sem přivezl Petr Vok a Schwarzenbergové, zůstává. S tím bych si nedovolil hýbat,“ zmínil historik, který je zde ředitelem 16 let a celkem 40 let v archivu pracuje.

Přiznal, že od té doby, co je ředitelem, moc času na archiválie a odborné práce nemá. „Teď když jsme dokončili rekonstrukci, tak se chystám zabývat rybníkářstvím. Máme tady rybniční mapy ale i spisy k mapám, které nejsou dodnes prozkoumané. Jakub Krčín se musel Vilémovi z Rožmberka zpovídat, co vše utratil, zároveň můžeme zjistit ekonomické výnosy rybníků. Rybníky, které byly bohaté na ryby dříve, většinou to byly rybníky Štěpánka Netolického, tak jsou výnosné i nyní,“ rozpovídal se o svých badatelských plánech 61letý ředitel.

Přijít si vyhledat podklady například k vysokoškolským pracem, mohou i studenti. „Pokud sem někdo chce jít studovat, ohlásí se předem a archiválie jim vyhledáme,“ upřesnil Václav Rameš s tím, že archiváři je vyhledávají mezi 50 kilometry materiálů.

K nejstarším archiváliím třeboňského archivu patří listina biskupa Daniela pro milevský klášter přibližně z roku 1198. Nejstarší skutečně datovanou listinou je listina z roku 1207, kterou vydal král Přemysl Otakar I. Pozoruhodná je také vyšebrodská matrika z roku 1587. V archivu je uloženo i několik listin se zlatými bulami tedy pečetěmi ze zlata a tou je listina z roku 1359 vydaná Karlem IV.