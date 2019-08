Téměř dva roky trvala technologicky i finančně náročná obdoba arkádových chodeb v zahradě za třetím nádvořím jindřichohradeckého hradu a zámku.

Podle Markéty Slabové, redaktorky Národního památkového ústavu, územní památkové správy České Budějovice, navrátila stavební akce jedinečné renesanční architektuře její původní podobu a zároveň ji barevně scelila s fasádou Rondelu. „Střechy arkád dostaly nové krovy i prejzovou krytinu, obnovena byla umělá jeskyně s krápníky, výmalba imitující mramor i freska v klenebních polích jižní části arkád s vyobrazením letících ptáků,“ popsala úpravy s tím, že Národní památkový ústav do prací investoval bezmála 8,4 milionu korun bez daně.

Opravy vnějšího pláště Rondelu (v hodnotě přes 4,5 milionu korun bez daně) byly dokončeny v prosinci roku 2012. Na celkové obnově přilehlých arkád se začalo pracovat v září 2017. „Rekonstrukce navrátila místu stavěnému s myšlenkou na vytvoření malého pozemského ráje podobu, kterou mělo v osmdesátých letech šestnáctého století, kdy zahradu s Rondelem a arkádami zdobila kašna a umělá jeskyně,“ doplnila Markéta Slabová.

Po rekonstrukcích získaly Rondel i arkády svou původní renesanční barevnost, kdy růžovou a bílou barvu nahradily červená a světle okrová. Největší část financí spolkla už zmíněná oprava krovů a prejzových krytin.

Pozornost si zaslouží též opravený prostor grotty, umělé jeskyně vpravo od Rondelu, kde akademický sochař a restaurátor Vladimír Krninský doplnil umělé krápníky i chybějící části vypichovaných a probarvených omítek. Obnovy se dočkala i socha Herkula bojujícího se lvem umístěná v jednom z výklenků zahradních arkád.

Na arkádách samotných byly nově opraveny výmalby imitující mramorový povrch a také freska s motivy ptáků v několika klenebních polích. Těchto prací se ujal zkušený restaurátor Tomáš Švéda.

Podle jindřichohradeckého kastelána Jana Mikeše plánuje správa zámku v budoucnu obnovit i přilehlou zahradu, a to podle dobové ikonografie. „Plochu rozčlení původní síť cest s novými povrchy, trávníky se osadí buxusy a květinovou výsadbou. Umělou jeskyni do budoucna oživí vodní prvek v podobě měděné kašny, která bude zadržovat dešťovou vodu,“ popsal plány s tím, že obnovy by se měla dočkat i středová kamenná kašna.