Kvůli pandemii covidu vojáci plnili úkoly jinde, na výcvik čas nezbyl. „Už zase plnohodnotně cvičíme,“ říká velitel 4. brigády plukovník Jan Štěpánek.

Loňský i letošní rok podstatně ovlivnila náš život pandemie covidu, jak se promítla v brigádě?

Jeden z našich hlavních úkolů je příprava na vedení bojové činnosti. Za normálních okolností toto nacvičujeme různými formami a metodami výcviku. Na začátku pandemie jsme si mysleli, že se nás tolik nedotkne. Nakonec jsme ale museli výcvik úplně zastavit. Ne kvůli tomu, že by se covid šířil mezi vojáky, byť jsme nějaké případy měli, ale kvůli tomu, že požadavky na armádu od vlády a krajů narůstaly. Naši vojáci byli nasazeni na různých místech, pomáhali policii na státních hranicích, při uzávěrách okresů a krajů. Pomáhali jsme v nemocnicích, domovech pro seniory, později v očkovacích centrech. Část našich zdravotníků odebírala vzorky kvůli testům. V systému rotací a povinných karantén jsme měli většinu lidí takto nasazených. Rapidně se snižoval počet vojáků, se kterými jsme mohli počítat pro běžný výcvik.

plukovník Ing. Jan Štěpánek

50 let, v armádě je od roku 1989. Sloužil v Mikulově, Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Liberci, Praze, Jindřichově Hradci a Žatci. Ve 4. brigádě rychlého nasazení je od roku 2002.

A co teď?

V současné době už plnohodnotně cvičíme, jak jsme zvyklí. Samozřejmě s dodržováním hygienických opatření.

Budete muset kvůli covidu něco ve výcviku vojáků dohánět?

Slovo dohánět bych nepoužíval. Vypadá to pak, že jsme něco zameškali. Tak to ale rozhodně není. Samozřejmě že se projeví, že se nějakou dobu necvičilo. Dochází ke ztrátě návyků, dovedností a schopnosti se nerozvíjejí. To ale platí obecně všude. Naše brigáda rychlého nasazení si zakládá na tom, že její vojáci jsou vysoce připraveni k vedení bojové činnosti ve dne i v noci za maximálního využití všech zbraní, které máme. Tyto podmínky naplníme jen tak, že se stále připravujeme. I přes nasazení v boji proti pandemii covid-19 jsme procvičovali a svým způsobem i zvyšovali vlastní schopnosti a dovednosti. V oblasti, která pro nás byla nová, nicméně jak se ukázalo, neméně důležitá.

Čekají brigádu v nejbližší době nějaká větší cvičení?

Na konci září proběhne cvičení praporu z Jindřichova Hradce, bavíme se o šesti, sedmi stech lidech. V příštím roce čeká podobný výcvik na úrovni prapor jednotky ze Žatce a Tábora. V roce 2023 je plánován výcvik celé brigády, tedy všech tří praporů a jejího velitelství. Toto cvičení se bude týkat zhruba dvou tisíc vojáků.

Ještě nedávno měla 4. brigáda rychlého nasazení čtyři prapory. Výsadkový z Chrudimi se ale vyčlenil a transformuje se na větší výsadkový pluk. Počítá se v rámci vaší brigády s výstavbou zcela nového praporu místo něj?

Toto v plánu není. Česká republika se zavázala v rámci NATO postavit brigádní úkolové uskupení. Jeho jádrem je naše brigáda, ale patří tam i další jednotky Armády ČR. Výsadkový prapor do tohoto uskupení dál také patří.

Zdroj: Deník

Armáda ČR prochází velkými modernizačními procesy, do své výzbroje postupně zavádí novou techniku. Jsou nějaké nové zbraně, na které čekáte?

Naše dva mechanizované prapory v Žatci a Táboře jsou vyzbrojeny kolovými bojovými vozidly Pandur, motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci má lehká bojová vozidla Iveco. Na platformách obou vozidel jsou postavené různé modifikace, které jsou základem naší bojové síly. I co se týká ručních zbraní, jsme vybaveni velmi dobře. Máme útočné pušky a pistole české výroby, belgické kulomety. Celá brigáda bude v brzké době přezbrojena na novou verzi útočných pušek. Jediné, na co čekáme, jsou pušky pro přesnou střelbu, které nahradí vysloužilé ruské zbraně Dragunov. Obdržíme je také v nejbližší době.

V současné době dostává česká armáda nová terénní auta Toyota Hilux. Týká se to i čtvrté brigády?

Ano, nahrazují vozidla Land Rover. Jedná se o vozidla, která budou sloužit k plnění netaktických úkolů.

Jak je na tom brigáda po personální stránce. Chybí vám vojáci?

Dlouhodobě jsme se pohybovali na úrovni naplněnosti personálem na devadesáti procentech. Teď je to méně, vojáků nám chybí víc. Je to dáno hlavně tím, že jsme změnili organizační strukturu a navýšili počty. Počítám, že během dvou, tří let se zase dostaneme na úroveň naplněnosti jako dřív, na čísla, na kterých bychom měli být.

Je zájem o službu v české armádě?

Zájem o službu v naší armádě obecně je. Potíž je v tom, že někteří nováčci někdy dřív, někdy později dojdou k názoru, že to není to, co si představovali a chtějí kontrakt předčasně ukončit. Snažíme se je přesvědčit, aby to hned při prvním nezdaru nevzdávali. Jsou dny, kdy se daří víc a dny, kdy se daří méně. Ne každý dělá pořád jen to, co ho baví. Podobné je to ale i v civilním zaměstnání. Navíc služba u 4. brigády rychlého nasazení Obrany národa nese svá specifika, proto máme neustále na paměti, že my jdeme tam, kde jiní nestačí. Což je rovněž naše heslo.