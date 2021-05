Hygienici na jihu Čech v úterý zaznamenali 218 nových případů SARS-CoV-2. Počet vyléčených se zvýšil o 262 na 90 938 uzdravených, potvrzeno bylo 8 úmrtí. Dosud bylo v kraji verifikováno 1 681 úmrtí s COVID-19. Kumulativní počet diagnostikovaných je 96 210. Počet aktuálně pozitivních poklesl o 52 na 3 591 osob.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 740 suspektních vzorků a 32 vzorků od samoplátců, potvrzeno bylo celkem 218 případů, k nemocným přibylo 114 žen a 104 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (86), Jindřichohradecku (37), Prachatickou (26), Táborsku (25) a Písecku (24).

„Opakovaně zjišťujeme, že zhruba v polovině verifikovaných případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině mezi příbuznými. V deseti případech šlo o přenos na pracovišti, v šesti ve zdravotnických zařízeních, dva případy se týkaly školy. Ve dvou případech jsme zaznamenali import z Rakouska,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 3 591 aktivních případů je jich aktuálně evidováno 1 181 na Českobudějovicku, 523 na Táborsku, 467 na Písecku, 408 na Jindřichohradecku, 365 na Prachaticku, 336 na Strakonicku a 311 na Českokrumlovsku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 241 802 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 1 629 osob, počet vyšetřených samoplátců v regionu stoupl o 32 a je momentálně 14 890,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo kumulativně k úternímu večeru na jihu Čech pozitivních 49 923 žen a 46 287 mužů. Z celkových 96 210 dosud potvrzených případů je 27 629 z Českobudějovicka, 15 806 z Táborska, 15 668 z Jindřichohradecka, 12 113 z Písecka, 10 459 ze Strakonicka, 7 750 z Českokrumlovska a 6 785 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud 9 827 dětí ve věku do 14 let, z toho 2 071 ve věku do čtyř, 3 576 od pěti do devíti let a 4180 ve věku od deseti do čtrnácti let. 9 371 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 558 do kategorie 25 až 34 let, 16 240 do kategorie 35 až 44 let, 18 390 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 732 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 092 nemocných patří věkové skupiny 65+, z toho 9 001 případů je ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 091 ve věkové skupině 75+.

KHS Jihočeský kraj