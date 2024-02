Stávající autobusové nádraží je k cestujícím spíše nepřátelské a čekat tu na autobus není žádný med. Areál si během let vzali do parády sprejeři i vandalové, kromě nápisů na kovových konstrukcích přístřešků jsou navíc vysklené i některé tabule s jízdními řády. „Je to katastrofa, vždycky když je větší zima nebo vítr, tak říkám, že to tu je jako na letišti a skoro by vám uletěla hlava. Nejsou tu na zastávkách žádné boky ani stěny a když prší nebo padá sníh, tak to jde všechno na vás. A čekárna je daleko,“ zhodnotila stav autobusového nádraží Věra Leixnerová. Ani další z oslovených cestujících slova chvály nenašel. „Sice jedu autobusem asi jen jednou za půl roku, ale to nádraží je v Hradci opravdu hrozné. Jsou tady opuštěné budovy, není si pořádně kam dojít,“ konstatoval Karel Masojídek. Cestující často kritizují i fakt, že si při čekání na autobus nemohou koupit ani žádné občerstvení.