23.10 hod. - Dnešní on-line zpravodajství z přechodu bouřkové fronty přes území jižních Čech končí. Ve středu sledujte náš web, od rána vás budeme informovat o sčítání škod v kraji po úterní bouřce spojené se silným větrem.

23.05 hod. - Na druhou polovinu noci na středu jihočeští meteorologové předpověděli ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti, vát by měl jen mírný západní vítr. Ve středu by podle českobudějovické meteoroložky Evy Plášilové mělo být většinou oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 °C, na horách 15 až 18 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 6 m/s.

23.00 hod. - Při bouřce, která se přehnala přes Jihočeský kraj a pomalu slábne, hasiči do 23. hodiny zaznamenali kolem dvou stovek výjezdů. Podle mluvčí hasičů Venduly Matějů byl největší nápor mezi 20. a 22. hodinou.

"Nyní už bouřka ustupuje. Hasiči odklízejí především popadané stromy a větve na silnicích. Ve dvou případech čerpali vodu, a to v Hrdějovicích a v Budějovicích. V Krumlově pročistili ucpané svody na paneláku. V Lišově zajistili uvolněné plechy na střeše," uvedla Vendula Matějů.

Bouřka zasáhla všechny regiony kraje. Nejvíce zásahů - kolem 35 - bylo na Budějovicku, Krumlovsku a Strakonicku.

22.45 hod. - Ve Veselí nad Lužnicí v ulici U Štědroňských se vyvrátil strom tak nešikovně, že s sebou vzal kus krajnice. Tak opatrně.

Další strom je přes cestu na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na Pelhřimov, a to u Vlčetínce, tedy na hranici s krajem Vysočina.

22.42 hod. - V důsledku silné bouřky a deště se v Krumlově začalo večer plnit vodou parkoviště pod poštou, které je v sousedství centra v blízko areálu klášterů. Po 21. hodině se situace začala zlepšovat.

22.36 hod. - Na neobvykle silnou bouřku se připravili také dobrovolní hasiči ze Suchdola nad Lužnicí. Na noc na středu posílili stavy pohotovosti. Již mají za sebou několik výjezdů k popadaným stromům.

⛈ Denně vyjedeme v průměru 345 krát k různým událostem. Právě teď ale řešíme na 800 technických pomocí, v jednu chvíli. pic.twitter.com/6SN1ihzXnk — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) June 29, 2021

22.29 hod. - V Českých Budějovicích a okolí začala bouře slábnout, stále ale prší. Například v lišovských domácnostech už funguje elektřina, veřejné osvětlení na ulicích je stále zhasnuté. Bez proudu jsou podle dostupných informací i nadále lidé například ve Velešíně nebo Římově.

22.07 hod. - Bouřka předčasně ukončila úterní koncert kapely Chinaski v budějovickém letním kině Háječek. Kapela stihla zahrát tři písničky. Pak začala bouřka a návštěvníci museli podle pokynů pořadatelů odstoupit od pódia. Když smršť sílila, nezbylo než začít uklízet techniku a koncert ukončit.

Jak bouřka postupuje:

Přes Česko ze západu postupují velmi silné bouřky s rizikem přívalových dešťů, velmi silného větru a místy krupobití. Výrazně zasažen už byl např. Plzeňský kraj. #bouřka @CHMUCHMI #déšť #radar #počasí pic.twitter.com/ZurJ5kH6o7 — Jáchym Brzezina (@Jachym) June 29, 2021

Popadané stromy:

22.04 hod. - U Třeboně spadlo podle informace městské policie ve 20.45 hod. několik stromů přibližně jeden kilometr za obcí Holičky směrem na Majdalenu. Silnice je neprůjezdná a čeká se na příjezd hasičů.

Další spadlý strom je na silnici I/24 směr Třeboň - Praha mezi přejezdy u Lužnice.

21.50 hod. - Z Třeboně cestou do Českých Budějovic jsou popadané větve, ve Štěpánovicíh je ve směru na Třeboň nahnutý strom do silnice. Zatím drží o svodila.

21.47 hod. - S dopravními komplikacemi musíte počítat na D3 u Vitína na 120. kilometru, kde je padlý strom. Úsek je s opatrností průjezdný. Problémy lze očekávat i na dalších místech.

Přerušené jsou i některé vlakové spoje:

21.40 hod. - Je přerušený kvůli poruše trakčního vedení provoz mezi stanicemi Číčenice a Zliv. Dále mezi Katovicemi a Strakonicemi, v úseku Rybník - Lipno nad Vltavou a Kamenný Újezd - Horní Dvořiště.

Silné bouřky ovlivňují železniční dopravu v jihozápadní části republiky. Aktuálně je zastaven provoz na 22 tratích. Převážně z důvodu pádu stromů do kolejiště, výpadku napájení či poruch zabezpečovacího zařízení. Aktuální stav zde: https://t.co/8obtbxkWZW. — Správa železnic (@Spravazeleznic) June 29, 2021

21.37 hod. - Bez dodávky proudu jsou také obyvatelé v Lišově.

Jak vypadá večer v Lišově, kde vládne bezproudí.Zdroj: Deník/Martin Tröster

21.21 hod. - Od 20. do 21. hodiny evidovali hasiči na jihu Čech podle mluvčí Venduly Matějů téměř šest desítek událostí spojených s bouřkou a deštěm. Od 20. do 21. hodiny evidovali hasiči na jihu Čech podle mluvčí Venduly Matějů téměř šest desítek událostí spojených s bouřkou a deštěm."V naprosté většině se jedná o popadané stromy. Dále hasiči čerpali vodu v Hrdějovicích, čistili svod na střeše paneláku v Hrdějovicích a zajišťovali otevřená okna v jednom bytě na sídlišti ve Velešíně," uvedla Vendula Matějů.Doplnila, že bouřka jde od západu na východ. Nejvíce zásahů tudíž nejdříve bylo na Krumlovsku (10) a Prachaticku (10). Pak se postupně přesunula na Budějovicko (10), Písecko (10) a Strakonicko (13).

Postřehy od našich čtenářů z jihu Čech:

21.02 hod. - V Dobčicích na Budějovicku již na obloze sledují neskutečné divadlo. "Vichr, blesky. Strašný. Vůbec to nevypadá dobře," hlásí ze Soukromého azylu pro malá hospodářská zvířata v Dobčicích.

Monika Skorunková Glaserová posílá informaci z Dobré Vody u Budějovic: "Silný vítr, stromy se ohýbají a lítají kroupy, totálně černo, bouřka."

Peter Qeggy: "Hořice na Šumavě - výpadky proudu. Kladenské Rovné - už dost napršelo. A to nejhorší teprve přijde."

Jitka Hancková: "Na Lipno se přes Loučovice nedostanete, na hlavní silnici spadl strom a z druhé strany přes Dvorečnou též."

Jiří Švec z Bavorova: "Lítá i to, co peří nemá. Zatím to vypadá na tři buřinky z vichrem bez krup a supercely."

Jiří Engl přidává, že to dorazilo už i do Křemže. A v Krumlově a okolí je brutální déšť. V Přídolí byl výpadek proudu.

Janina Sulina ze Zvíkova u Velešína: "Vichřice, smršť, silný déšť a blesky. Kolem padají stromy. Jsme bez proudu." Bez dodávky proudu je samotný Velešín či Netřebice.

Varování se potvrdilo

Jihočeský hejtman Martin Kuba na svém facebookovém profilu v úterý krátce po 19. hodině zveřejnil varování pro občany: "Zástupci společnosti Meteopress, kteři na Hochficht nedávno nainstalovali meteoradar, mě právě upozornili, že se přes Šumavu na Budějovice v této chvíli žene velmi silná bouřka. Může být za zhruba půl hodiny nad městem. Buďte opatrní."

Obdobné hlášení znělo i z veřejného rozhlasu v Českých Budějovicích. Magistrát občany nabádal, aby zavřeli okna a zajistili vše, co by mohlo odletět z balkonů, teras nebo zahrad.

Bouřky se hnaly od Šumavy dále na severovýchod. O půlnoci měly podle Meteopressu dosáhnout severní hranici našeho území.

Uspořádané linie bouřek byly velmi nebezpečné a zejména na jejich čele se mohly vyskytovat velmi prudké nárazy větru ke 30 m/s, přívalové srážky a krupobití. Ve srážkách bylo možné očekávat ojediněle úhrny srážek až k 70 mm.

"Hlavně, aby nepřišlo tornádo," znělo z řady míst kraje.

Doporučení vydané na úterní večer meteorology: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.