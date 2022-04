„Jedná se o investiční akci města. V místě se pracuje na přeložce stávajícího vodovodu v délce sedmnácti metrů a nahrazení starého potrubí novým, a to v délce čtyřiapadesát metrů. V rámci akce bude vybudována i nová vodoměrná šachta,“ upřesnila tisková mluvčí města Eliška Čermáková a dodala, že hotovo by mělo být do 27. května.

Stavbu provádí firma TB BUILDING za více než 2 600 000 korun bez DPH.