Basketbaloví junioři padli s Vysočinou, pak jí porážku vrátili

Jindřichův Hradec – Basketbalové týmy jindřichohradecké Basket Fio banky mají za sebou další porci zápasů. Přinášíme výsledkový souhrn.

Junioři – liga U19

Dva zápasy proti poslednímu BC Vysočina absolvovali jindřichohradečtí junioři. Vyhráli pouze jediný, což stačilo k tomu, aby se z předposlední pozice posunuli na pátou příčku osmičlenné tabulky. Nevyšlo jim domácí utkání, v němž neproměnili 21 z 38 házených trestných hodů (úspěšnost 44,7%)! Uspěli naopak v pelhřimovské odvetě, v níž ještě před poslední čtvrtinou měli pětibodové manko, ale závěrečnou periodu zvládli neskutečným způsobem, když jí vyhráli 26:4!



„V prvním zápase jsme se celkově trápili v zakončení, hlavně jednadvacet nedaných šestek doma hovoří za vše. To je hrozná bilance. Při vší úctě k soupeři, my jsme si to prohráli sami. Druhé utkání se hrálo ve velmi příjemné sportovní atmosféře a na nás bylo vidět, že chceme odčinit nejen předchozí den, ale také šňůru mnohdy nešťastně prohraných zápasů. Díky poslední čtvrtině se to povedlo. Nepopravilo nás ani dvacet neproměněných trestných hodů,“ uvedl ke dvěma duelům Karel Forejt, kouč juniorů Basket Fio banky.

Basket FioO banka J. Hradec – BC Vysočina 56:61 (13:18, 30:31, 47:44)Sestava a body JH: Šourek 13, Havel 10, Rangl 8, Skládal 7, Škarda 7, Štoidl 6, O. Novotný 4, Dvořák 1, D. Chvála, Procházka, Zápach. Šestky: 38/17:33/18. Trojky: 3:3. Fauly: 26:27. 5OCH: 1:1 (O. Novotný – Florian). Rozhodčí: Renc – Barták.



BC Vysočina – Basket Fio banka J. Hradec 46:63 (12:16, 31:30, 42:37)Sestava a body JH: Šourek 14, Skládal 13, Havel 11, Štoidl 11, Procházka 4, Rangl 3, O. Novotný 3, D. Chvála 2, Zápach 2, Dvořák. Šestky: 22/14:38/18. Trojky: 2:1. Fauly: 24:19. 5OCH: 1:0 (Franc). Rozhodčí: Veis – Novák.

Starší žáci – nadregionální soutěž U15

Dvěma jasnými vítězstvími v Benešově se jindřichohradečtí starší žáci vrátili na čelo tabulky.



BC Benešov B – Basket Fio banka J. Hradec 26:97 (4:20, 12:41, 18:74)Sestava a body JH: Fučík 17, Hodúl 15, Jakl 14, Janouch 13, Šperl 10, Bredl 8, Dejmek 8, Železo 6, Chyška 6. Šestky: 10/4:11/5. Fauly: 11:13. Rozhodčí: Buršík – Martínek.



BC Benešov B – Basket Fio banka J. Hradec 45:65 (6:13, 29:34, 32:49)Sestava a body JH: Fučík 18, Hodúl 12, Železo 11, Janouch 8, Oupoh 5, Šperl 4, Jakl 4, Brom 3, M. Picka. Šestky: 12/3:24/6. Trojky: 0:1. Fauly: 15:16. Rozhodčí: Pazourek – Bočková.



Starší mini žactvo – oblastní přebor U13

Třináctileté smíšené jindřichohradecké žactvo vyhrálo dvakrát v Pelhřimově, čímž si pojistilo první příčku, z níž postupuje do další fáze oblastního přeboru, ve které se potká s Kaplicí a českobudějovickými Tygry.

BK Sojky Pelhřimov dívky – Basket Fio banka J. Hradec mix 16:86 (2:24, 8:47, 8:69)Sestava a body JH: M. Grill 21, Brom 19, Oupoh 14, M. Picka 13, Minář 6, Zoglobossou 6, Likler 3, Němejcová 2, Srp 2, Bradáč. Šestky: 4/0:22/8. Fauly: 14:10.



Basket Fio J. Hradec mix – BK Sojky Pelhřimov hoši 60:35 (28:6, 42:17, 50:22)Sestava a body JH: M. Grill 13, Oupoh 13, Brom 11, Minář 8, Likler 6, M. Picka 4, Srp 4, Němejcová 1, Bradáč, Zoglobossou. Šestky: 11/4:12/3. Fauly: 10:13.

Nejmladší mini žactvo – oblastní přebor U11

Jedenáctiletí basketbalisté vyhráli úvodní dějství přeboru a nyní již mají za sebou dvojitý vítězný vstup do dalšího pokračování, který absolvovali v Českých Budějovicích.

Tigers Basketbal Č. Budějovice mix – Basket Fio banka J. Hradec mix 19:74 (8:14, 10:42, 19:56)Sestava a body JH: Langer 14, Ille 12, Kabriel 12, Račman 10, Velek 10, Heřmánek 6, Hezina 4, Forejtová 2, F. Grill 2, Havelka 2, Spurná, Vybíral. Šestky: 6/1:8/0. Fauly: 6:3.



Basket Fio banka J. Hradec mix – BK Tábor mix 67:47 (9:19, 35:23, 43:42)Sestava a body JH: Velek 18, Kabriel 15, Ille 12, Heřmánek 8, Hezina 5, Račman 5, Langer 4, Forejtová, F. Grill, Havelka, Spurná, Vybíral. Šestky: 16/5:12/3. Fauly: 9:11.

Roman Pišný