Meteorologové na tento týden předpovídají nástup letního počasí a řada venkovních bazénů proto spouští provoz. V úterý se dočkali také milovníci vodních radovánek v Jindřichově Hradci.

Venkovní aquapark v Jindřichově Hradci hlásí otevřeno. | Video: Jana Urbanová

V letním areálu si lidé mohli užít první tropický den s teplotou šplhající až ke třicítce. Zajímavostí je, že brány hradeckého venkovního aquaparku se letos otevřely na den přesně, jako v loňském roce.

První návštěvníci dorazili do letního areálu už na desátou hodinu. Letní počasí si přišli užít i manželé Kellnerovi. „Moc jsme se těšili na otevření, protože jsme pravidelní návštěvníci. Chodíme hlavně dopoledne do oběda, protože pak už nám to sluníčko vadí. Je tady klid, příjemné prostředí a krásný výhled na město,“ libovala si Jindra Kellnerová. „Ráno jezdíme i na pískovnu do Jindřiše, tam se vykoupeme, pak jedeme zase zpátky. Přistěhovali jsme se do Jindřichova Hradce z Krkonoš před třemi lety. Jezdili jsme sem na dovolenou a moc se nám tady líbilo,“ dodal její manžel Karel. V letním areálu bylo hodinu po otevření jen několik lidí a návštěvníci si tak mohli užívat nerušené koupání a opalování. Hlavní nápor totiž přichází vždy až v odpoledních hodinách.

Teplota vody v bazénech hradeckého venkovního aquaparku je letos o něco nižší, než bývá zvykem. „Budeme věřit, že teplota vody v bazénech bude díky ohlášeným tropickým dnům rychle stoupat. Bohužel, vzhledem k chladným dnům a nocím nemělo smysl bazény napouštět dopředu, a tak počáteční teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Bohužel, jediným zdrojem ohřevu jsou solární panely,“ sdělila vedoucí bazénu Marcela Kůrková. Venkovní aquapark by měl podle předpovědi zůstat otevřený minimálně do pátku. Pro jistotu je ale lepší sledovat webové stránky sportovního zařízení www.bazen.jh.cz nebo facebookový profil bazén Jindřichův Hradec.

Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že vstupné zůstalo stejné, jako v loňském roce. Celodenní vstup dospělého vyjde na 100 korun, u dětí je to 60 korun. Ceník je odstupňovaný podle doby příchodu a po 15. hodině zaplatí dospělí 80 a děti 50 korun. „Jindřichohradečtí a pravidelní návštěvníci mají možnost vstupovat na permanentky v podobě čipů, a tím si sami ovlivňovat délku pobytu. Ta je pro držitele permanentek stanovena velmi výhodně. K dobití čipů mohou využití venkovní letní pokladnu také lidé, kterým končí platnost kreditů,“ připomněla vedoucí jindřichohradeckého bazénu. Návštěvnost letního areálu bývá jednou z nejvyšších v kraji. Ve špičce se tam vystřídají i dvě tisícovky lidí denně.

Správci bazénu před sezónou nelenili a připravili v areálu několik novinek. „První návštěvníci se mohou těšit na nové lavičky a pískoviště. Nového nátěru se dočkal most, který vede přes oba venkovní bazény,“ upřesnila Marcela Kůrková. Kromě koupání mohou lidé využít občerstvení, suchou dětskou zónu a travnaté plochy k opalování.

Vnitřní bazény zůstávají uzavřené do 30. června. Stavební firma realizující opravy pracuje každý den včetně víkendů. Bazén využívá odstávku k realizaci servisních prací a opravám.