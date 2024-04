Důvodem k tomu jsou podle jeho vedoucí Marcely Kůrkové plánované opravy, konkrétně výměna dlažby ve sprchách, osušovnách a toaletách. „Stavební práce jsou naplánovány na jeden měsíc, a to tak, aby od 1. července mohl bazén znovu začít sloužit veřejnosti,“ sdělila.

Marcela Kůrková dále uvedla, ze červen byl pro opravy vybrán z důvodu, že patří statisticky k návštěvnicky nejslabším v celém roce. „Proto je přerušení provozu z pohledu zájmu uživatelů i ekonomiky nejméně bolestné,“ konstatovala.

Alespoň částečnou útěchou bude pro plavce skutečnost, že provoz areálu venkovního aquaparku zůstane bez omezení.

Zakázku na opravy bazénu od městského úřadu vyhrála společnost Staviservis Jindřichův Hradec, a to v ceně 1,6 milionu korun bez daně. Firma bude mít v krytých prostorách bazénu za úkol vyměnit jak dlažbu ve sprchách a přilehlých prostorách šaten pro dospělé, tak i v dětských sprchách a v bezbariérové šatně. Položen bude rovněž nový izolační systém.

Bazén pauzu využije na další opravy

Měsíční pauzu plánuje využít i samotný bazén. „Provedeme neodkladné opravy, uskutečníme pravidelnou technologickou odstávku, generální úklid prostor a zrealizujeme další investice v hodnotě statisíců korun. Například je v plánu výměna halogenových výbojek za LED světelná tělesa v relaxačním bazénu, což zvýší světelný komfort a přinese významnou úsporu elektřiny, nebo finančně náročný servis UV lamp a ozonizátorů,“ přiblížila Marcela Kůrková.

Svůj provoz bude od 1. června nucena přerušit také Plavecká škola Jindřichův Hradec.

K dílčím omezením v provozu bazénu dojde už během května. Konkrétně v sobotu 18. května bude bazén pro veřejnost otevřený až od 12 do 20 hodin. Budou se tam totiž konat závody „Vajgarský kapr“ (SK Kapři). Následující sobotu 25. května se uskuteční Letní krajský přebor v plavání pro děti do 11 let, takže pro veřejnost budou bazény zavřeny celý den.

Aktuální informace o provozu bazénu i venkovního aquaparku můžete sledovat na webové stránce bazen.jh.cz a také na facebooku Bazén Jindřichův Hradec.