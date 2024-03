Na spoustu zábavy a velikonoční nadílku láká ve čtvrtek 28. března všechny děti jindřichohradecký plavecký bazén. Děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby mají dvouhodinový vstup zdarma.

Jindřichohradecký bazén připravil program pro děti. | Foto: archiv bazénu

„Čtvrtek 28. března bude prvním dnem školních velikonočních prázdnin. A ty již tradičně začnou v Plaveckém bazénu Jindřichův Hradec, který se svým týmem lektorek plavecké školy chystá pro děti Velikonoční nadílku. Do svátků jara laděné hry a soutěže se budou v bazénech odehrávat od 10 do 12 hodin. Na děti do 15 let věku v doprovodu dospělé osoby čeká na 2 hodiny vstup zdarma a také odměna za splněné úkoly jak ve vodě, tak i na souši. Tu si děti samy vytočí ve velikonočním kole štěstí po ukončení návštěvy bazénu," zve milovníky vodních hrátek vedoucí plaveckého bazénu Marcela Kůrková.

Zaplavat si a zařádit na atrakcích můžete i během svátků. „I na Velký pátek zůstanou bazény v největším jihočeském vodním ráji otevřeny od 10 do 20 hodin. A stejná otevírací doba bude platit také o navazujícím velikonočním víkendu 30. a 31. března. Naopak v pondělí 1. dubna zůstane celý areál včetně bazénů a saun uzavřen," upřesňuje ke sváteční provozní době.