Na pátek, poslední lednový den, připravil tým Plavecké školy působící pod hlavičkou městského bazénu oblíbenou akci pod názvem „Za vysvědčení do bazénu“.

Jindřichohradecký plavecký bazén. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Od 10 do 13 hodin se děti se svými rodiči mohou zapojit do her a soutěží ve vodě i na souši.