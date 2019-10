Bazén připravil výtvarnou soutěž pro děti do deseti let

Až do večera pátku 1. listopadu potrvá 6. ročník výtvarné soutěže pro děti do deseti let, který u příležitosti 10 let od modernizace vyhlásil jindřichohradecký plavecký bazén.

Výtvarná díla ze soutěže každoročně zdobí vnitřní prostory bazénu. | Foto: Archiv bazénu