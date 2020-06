Po vynucené odstávce opět zahájil provoz jindřichohradecký bazén. V pondělí tam zamířili první plavci.

„Přišlo o něco méně lidí, než by to bylo v klasickém režimu, ale to se dalo očekávat. Je to asi jako ve všech provozech. Neznám téměř nikoho, kdo by řekl, že má návštěvnost na úrovni, na které byla před koronavirem,“ zmínila vedoucí bazénu Marcela Kůrková.

Hned v pondělí dopoledne se rozběhly oblíbené kurzy kojenců a batolat.

„U těch dokážeme zajistit hygienické požadavky, které jsou na nás kladeny, ať už jde o rozestupy, dezinfekci všech pomůcek i prostoru. Maminek a miminek přišlo dohromady sto sedmdesát. A kromě běžných návštěvníků si hned přišli zaplavat i členové plaveckého a triatlonového klubu,“ doplnila Marcela Kůrková.

V bazénu není v provozu parní kabina, která je riziková tím, že produkuje vodní aerosol. Návštěvníci si neužijí ani proud v divoké řece nebo chrliče vody. Vířivky a skluzavky přístupné jsou.

„Na venkovní aquapark je zatím zima. Používáme pro něj solární ohřev a jsme závislí na tom, jak svítí slunce. Když je teplo, ale pod mrakem, tak to není ideální. Koukali jsme na předpověď počasí a usoudili, že tento týden to na otevření opravdu nevypadá. Na jeden den se otevřít nevyplatí. A pokud by se přece jen počasí umoudřilo, narazíme na omezenou kapacitu, která je nyní tři sta osob. Pro vnitřní bazén to stačí, pro aquapark ne,“ uvedla vedoucí bazénu.

Od příštího týdne už by se kapacita měla navýšit na 500, od 22. června pak na tisíc lidí.

"To pro nás bude také limitující, protože v horkých letních dnech je tisícovka lidí pro aquapark málo. Jinak ale provoz zatím zvládáme. Lidé jsou rozumní, těšili se a otevření bazénu vítají. Všechna opatření se snaží brát pozitivně. Všem teď návštěvu bazénu můžu doporučit, není narváno a všichni si to užijí plnými doušky," dodala Marcela Kůrková.

V pondělí 1. června odpoledne měly děti do třinácti let vstup do bazénu zdarma. Akce se nakonec protáhne až do pátku 5. června a platit bude vždy od 10 do 20 hodin. Podmínkou je, aby dítě nebo děti doprovázela dospělá osoba, a to kvůli zajištění dodržování zvýšených bezpečnostních a hygienických pravidel. Dětské bazény jsou otevřeny od 14 hodin, v pátek od 12.30 hodin.

V sobotu 6. června bude zahájené i oblíbené "Sobotní koupání dětí do 1 roku věku s rodiči". Prázdninový příměstský tábor v Plaveckém bazénu Jindřichův Hradec se uskuteční, obsazována jsou poslední volná místa.