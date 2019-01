Jindřichův Hradec – Vedení plaveckého bazénu na sídlišti Vajgar upozorňuje návštěvníky na upravenou otevírací dobu v pondělí 28. ledna.

Plavecký bazén v Jindřichově Hradci. Ilustrační snímek. | Foto: archiv města J. Hradec

Toho dne bude pro veřejnost otevřeno pouze od 6.30 do 8.15 hodin a od 14 do 21 hodin. „V bazénu se totiž od 8.15 do 14 hodin koná republikové finále středních škol v plavání,“ objasnila vedoucí Marcela Kůrková s tím, že v pondělí budou také zrušeny všechny kurzy Plavecké školy Jindřichův Hradec.



Naopak tento pátek, 1. února, budou v plaveckém bazénu myslet na děti. V souvislosti s pololetním vysvědčením je totiž připravena oblíbená akce, při které budou mít v pátek od 10 do 13 hodin vstup zdarma všechny děti. Na známkách na vysvědčení při této akci nezáleží. Děti do deseti let věku budou potřebovat doprovod dospělé osoby.