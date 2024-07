Už 150 let trvá v Bechyni sbor dobrovolných hasičů. Výročí oslavili jeho členové v pátek 5. července velkým průvodem a doprovodným programem pro všechny generace. Zároveň připomněli 50 let existence Hasičského muzea.

Skvělou podívanou nabídl v pátek v Bechyni hasičský průvod, který byl jedním z hlavních bodů programu oslav výročí 150 let trvání sboru dobrovolných hasičů ve městě.

V průvodu šli nejen zástupci bechyňských hasičů a téměř dvaceti dalších sborů, ale klusala v něm i dvě spřežení s hasičskými stříkačkami a jela celá skupina vozidel techniky užívané v minulých desítkách let těmi, kteří naplňují známé heslo: „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.“

Podle starosty SDH Bechyně Jana Pazdery připravili organizátoři ve spolupráci s dalšími sbory také několik ukázek práce hasičů a jejich techniky na náměstí. Program byl nachystán třeba i pro děti. „U příležitosti výročí byli oceněni tři členové sboru vysokým hasičským vyznamenáním. Medaili svatého Floriána za dlouholetou činnost v různých funkcích obdrželi Luboš Klobása, Vladimír Filip a Václav Vosecký,“ vyzdvihl kolegy ze sboru Jan Pazdera a doplnil, že další členové obdrželi příležitostnou medaili k výročí vzniku hasičstva v českých zemích. „Členům sboru Bechyně i dalších sborů patří velký dík za organizaci výročí, za ukázky zásahů i techniky a poděkovat bych chtěl i sponzorům,“ zdůraznil Jan Pazdera.

Na náměstí po průvodu nechyběl slavnostní nástup a stužkování praporů, kterého se mezi čestnými hosty účastnil třeba i místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek.

Bechyňští hasiči se vedle výjezdové jednotky, která je v pětistupňové škále zařazena na třetí stupeň, mohou pochlubit i muzeem, které funguje už 50 let a nabízí exponáty staré i několik staletí.

Přípravy oslav trvaly podle Petra Halamy, člena výboru, který měl na starosti i řazení techniky na náměstí, přibližně půl roku. „Nejdříve to byla volba termínu s oslovením ostatních sborů a okresního a krajského vedení dobrovolných i profesionálních hasičů. Letos je výročí hodně,“ přiblížil zákulisí příprav Petr Halama. Doplnil, že sbory vznikaly ve velké vlně ve většině obcí během zhruba dvaceti let na základě výnosu, že obce mají zakládat hasičské sbory. Nejstarší sbory vznikaly přibližně před 160 lety.

Více podrobností o hasičské historii se může každý zájemce dozvědět ve zmíněném muzeu, které vzniklo v Bechyni před padesáti lety. „Původně sídlilo v bývalé židovské synagoze. Potom na náměstí, kde je dnes městské muzeum a před pěti lety se přestěhovalo do nynějších prostor vedle autobusového nádraží. Je přístupné všem zájemcům,“ pozval k návštěvě Jan Pazdera.

Několik exponátů se objevilo i ve slavnostním průvodu. Vedle motorové a jiné techniky ovšem početné diváky zaujala dvě koňská spřežení se stříkačkami, se kterými přijeli hasiči ze Senožat (u Bechyně) a Bežerovic (u Sudoměřic).

Oslavy si nenechala ujít ani Anežka Ďurčeková, která je členkou hasičů od 14 let. „Můj tatínek byl hasič, potom dělal i velitele,“ poukázala seniorka ve slavnostní uniformě na rodinnou tradici a zmínila, že donedávna i prováděla v muzeu. Pamatuje i jeho založení, kdy dárci z okolí hojně přispívali různými exponáty. Včetně větších kusů. „Také zavolali, že mají starou stříkačku a nabídli nám ji,“ popsala Anežka Ďurčeková, jak se postupně plnily expozice.

Mezi diváky byl i starosta SDH Záhoří u Bechyně Miroslav Mžika. „Teď už bydlím v Bechyni, ale 51 let jsem u dobrovolných hasičů v Záhoří. Dnes jsem přišel oslavy zdokumentovat. Fotím už 58 let, je to můj koníček,“ uvedl Miroslav Mžika a dodal, že už zajímavé události i natáčí. Dění sledoval společně s Jiřím Novákem. Ten sice přijel na kole v civilu, ale hasičem je také. „Ale už jsem jen přispívající člen. Jsem z Hlavatec,“ řekl Jiří Novák a připojil, že o sbor v obci už se stará hlavně mladá generace.

Oslavující SDH Bechyně kromě jiného letos uspořádal již 21. ročník Bechyňského sedmiboje – soutěže mladých hasičů a věnuje se i dalším aktivitám. Zaslouženě proto obdržel u příležitosti úctyhodného výročí také významné ocenění Řád svatého Floriána.