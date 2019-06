Jarošov nad Nežárkou - Při úterní podvečerní nehodě v Jarošově nad Nežárkou havarovalo auto se dvěma dospělými a dítětem v autosedačce.

Naštěstí bez vážnějších zranění se obešel dopravní karambol na jarošovské hlavní silnici. Po úterní půl sedmé večer přijížděl červený Renault Clio od Mutyněvsi. Po cestě ze zatím neurčeného důvodu sjel ze silnice, narazil do dopravní značky, poté do plotu a nakonec do ovocného stromku.