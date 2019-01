Jindřichův Hradec – „Strážníci se k nám chovali jako gestapo,“ začal líčení událostí, které vedly ke zrušení představení cirkusu, principál Jiří Berousek starší.

Jiří Berousek starší si ve své kariéře nejvíce váží ocenění a osobního přijetí v Bílém domě a mimořádného úspěchu na světovém cirkusovém festivalu v Bukurešti. | Foto: Zdeněk Píša

Jádrem konfliktu mezi věhlasným cirkusem a jindřichohradeckou městskou policií byly nepovoleně vyvěšené poutače na představení cirkusu na sloupech veřejného osvětlení po Jindřichově Hradci. V úterý během dne reagovala na černé plakáty městská policie tím, že nařídila poutače odstranit a uložila cirkusu několika tisícovou pokutu.

Představení byla zrušena, protože přišlo na představení málo lidí. Berousek je přesvědčen, že to způsobilo nucené odstranění poutačů.

„Vždyť se to lidi nemohli dovědět, kdy a od kolika hodin vlastně hrajeme,“ vysvětloval Berousek.

„Naše poutače jsme odstranili a pokutu jsem dojela zaplatit. Ptala jsem se, kolik tedy musíme zaplatit oficiálně. Vyšlo by nás to na 30 tisíc a to si nemůžeme dovolit,“ popsala další sled události Marie Berousková. „Tak nehorázné a arogantní jednání jsem nikde nezažil, a to jsem sjezdil tři čtvrtiny světa. V Bílém domě jsem převzal ocenění od prezidenta Bushe staršího, ale tak, jak s námi jednají vaši strážníci, to jsem nezažil,“ rozhořčil se Berousek.

Netolerance?

Podle dalších Berouskových slov ve všech městech u nás i ve světě informace o představeních takto umístěných tolerují.

„Naopak všude jsou rádi, třeba tady na jihu v Českém Krumlově i Českých Budějovicích jsme nikdy problém neměli. Do Jindřichova Hradce ale už nikdy nepřijedeme,“ srovnává přístup jiných měst Berousek. „Problém jsme měli ještě v Klatovech,“ dodala Berousková.

„A to nám ještě zatkli klauna, když rozdával letáky u supermarketu. Nastoupili na něj čtyři policajti ve chvíli, když někam připichoval plakát, a odvlekli ho do auta jako zločince, pak ho drželi na služebně několik hodin, všude nám vycházejí vstříc tak proč to tady nejde?“ ptá se Berousková.

Z druhé strany

Vrchní strážník jindřichohradecké městské policie Luboš Müller vidí celý konflikt trochu jinak. „V pondělí 28. června v odpoledních hodinách strážníci osobně kontaktovali oba jednatele cirkusu Berousek a upozornili je na skutečnost, že páteční rozmístění reklamních poutačů bylo provedeno bez povolení městského úřadu, čímž došlo k porušení vyhlášky města o místních poplatcích. Marie Berousková v přítomnosti Jiřího Berouska strážníkům sdělila, že před příjezdem do Jindřichova Hradce úředníky kontaktovala, ale že jí odmítli povolení vydat. Na námitku strážníků proč by tak úřad činil, svoje vyjádření poopravila a dodala, že částka, kterou by měli hradit, byla pro ně příliš vysoká a tak se rozhodli, že poutače rozmístí i bez povolení,“ informoval vrchní strážník Luboš Müller.

Na výzvu strážníků, aby se dostavila na městský úřad k vyřešení rozmístěných poutačů podle jeho slov Marie Berousková dodala, že na úřad zajede a potřebná povolení si opatří.

„S ohledem na nařčení, že strážníci se k nim chovali arogantně je možno dodat, že na místě byl pořízen zvukový záznam, který zachycuje celý průběh jednání. Mezitím strážník obsluhující kamerový systém zjistil na náměstí Míru dva muže, kteří na elektrický rozvaděč a dveře jednoho z domů vylepovali plakáty. Oba cizinci byli poučeni o zákazu vylepovat plakáty a zároveň byli vyzváni k podání vysvětlení. Na služebně uvedli, že propagaci prováděli na základě příkazu majitelky cirkusu. Poté, co prokázali svoji totožnost, byli propuštěni,“ doplnil Müller.

Plakáty chtěli do úterý

Podle Elišky Reisnerové z oddělení místních poplatků finančního odboru jindřichohradeckého městského úřadu se Berouskovi na výzvu městské policie dostavili k zaplacení poplatku za vylepené plochy. „Po dotazu, na jak dlouho chtějí mít plakáty umístěné, sdělili, že do úterý 29. června do půlnoci. Plakáty museli zaplatit už od pátku, protože v pátek byly už vylepené. Dobu, do kdy je chtějí mít vylepené, si však mohli vybrat, mohli je po městě mít tedy i déle,“ sdělila Eliška Reisnerová. Cena za jeden plakát byla 14 korun a bylo jim vyměřeno 51 stojek na pozemcích v majetku města, kam mohli plakáty umístit.