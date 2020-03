„První klienti, které máme nasmlouvané, mají přijet už 18. května. Prodáno už je zhruba dvě stě poukazů,“ uvedl třeboňský starosta Jan Váňa.

Bertiny lázně prošly celkovou modernizací. Tu odstartovala především potřeba výstavby nové kuchyně a jídelny. „Není to věc posledních let, ten záměr byl dost starý. Projekt jsme měli připravený už v roce 2010. Bohužel zástupci města, kteří tehdy přišli po volbách do vedení, tuto investici nepřijali. Došlo k tomu až teď, když jsme přišli na radnici my. Dokonce jsme v říjnu roku 2018 převzali smlouvu, kterou bývalá starostka podepsala den před konáním voleb,“ doplnil Jan Váňa.

Jde o rekonstrukci starého objektu, která s sebou nese vždy nějaké problémy. Ukázaly se i v Třeboni. „U stavby kuchyně se v projektu počítalo s původními nosnými prvky. Bohužel jsme nakonec zjistili, že není možné je použít, protože nesplňují současné normy. Tím zcela logicky došlo ke zdržení. Nejdříve to posoudil statik a pak se sloupy musely zbourat. Projektant musel nakreslit nové projekty v této části. Tím nastalo zdržení, které dnes zhotovitel dohání,“ poznamenal starosta.

Celá stavba také obsahuje rekonstrukci 87 pokojů, ve kterých budou vyměněny všechny rozvody elektřiny a vody, postaví se nové koupelny, nové budou i koberce a celé vnitřní vybavení.

„Musím říct, že stavební práce hradí město, zařízení pak zaplatí Slatinné lázně Třeboň. Na zařízení lázně dají přibližně šedesát milionů korun, spolu s opravou bazénu, pokojů v takzvané Rambouskovně a některých ordinací to dělá celkem osmdesát milionů. Město Třeboň mělo loni na stavbu připraveno padesát milionů korun, proinvestovalo se něco přes třicet,“ zmínil Jan Váňa. Pro letošní rok zbývá přibližně 144 milionů korun. „Je to tedy obrovská investice pro město naší velikosti,“ podotkl Jan Váňa.

Tato rekonstrukce zvýší komfort klientů Bertiných lázní, kteří už od předcházejících let mohou využívat služeb opraveného balneoprovozu a vodoléčby. „Slibujeme si větší zájem ze strany klientů, kterým nabídneme větší kvalitu, a to až na úrovni čtyřhvězdičkových hotelů. Doufám, že to klienti lázní ocení. Trochu se v Bertiných lázních sníží kapacita, protože jsme některé pokoje z dvoulůžkových přestavěli na jednolůžkové. Ale i to zvýší komfort klientů lázní,“ doplnil starosta.

Bertiny lázně jsou kvůli přestavbě zavřené od poloviny loňského srpna. „Nájem za loňský rok ale zůstal ve výši 80 milionů korun a letos to bude také stejná částka. Snažili jsme se i přes odstávku klienty nabírat. Klienty jsme ubytovávali v okolních penzionech a abychom minimalizovali ztráty, tak jsme je vozili na stravování a léčení do Aurory. Ztráta pochopitelně byla, ale dostali jsme se i tak do dobrého hospodářského výsledku,“ uvedl Jan Váňa.

Se zvýšením komfortu v Bertiných lázních se také zvedne cena za ubytování. Ceny budou srovnatelné s Lázněmi Aurora. „To by mohlo ztrátu částečně eliminovat. Předpokládám, že to zvládneme. Tím bychom měli Bertiny lázně vyřešené na delší dobu, “ zakončil starosta.