V lázních se postaví nová kuchyně a jídelna pro klienty, rekonstruovat se bude také 86 pokojů. Kvůli této investiční akci se lázně na celých devět měsíců uzavřou. „Poslední klienti odjedou 15. srpna, první klienti po rekonstrukci by pak měli najíždět 15. května příštího roku. Bude to samozřejmě znamenat ztrátu pro Lázně Třeboň, ale musíme se s tím vypořádat. V minulosti už došlo k opravě balneoprovozu a vodoléčby a rekonstrukce dalšího zázemí a pokojů je opravdu nutná,“ dodal starosta.

Vybavení pokojů a zařízení kuchyně je už téměř třicet let staré a neodpovídá dnešním potřebám. „Klienti už jsou zvyklí na jiný standard a chtějí mít vyšší úroveň zejména ve stravování. Bývalý ředitel lázní Bican vždycky říkal, že lázeňství stojí na třech nohách, a těmi jsou léčení, stravování a ubytování,“ poznamenal starosta Váňa. Rekonstrukcí pokojů nedojde k navýšení kapacit, po úpravách ale budou svou kvalitou na mnohem vyšší úrovní. To může znamenat i navýšení ceny za pobyt.

„S cenami je to těžké. Pokud máte vyšší kvalitu, můžete si dovolit ceny navyšovat. My zatím jednotnou představu nemáme, ale ke zvýšení by mohlo dojít,“ podotkl Jan Váňa. Zaměstnanci z Bertiných lázní budou v průběhu rekonstrukce pracovat na Auroře. „Dále bychom chtěli odbavit alespoň stovku klientů, kteří nejsou ubytováni přímo v lázních a na procedury docházejí z okolních penzionů. To by nám také mohlo pomoci finanční ztrátu aspoň maličko zalepit,“ zakončil starosta.

Lucie Váchová