Slavonice – Vedení slavonické radnice by v letošním roce chtělo zahájit rekonstrukci hlavního městského parku.

Slavonice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lenka Novotná

Starosta města Hynek Blažek uvedl, že by mělo dojít k obnově cestiček a zeleně. „Rozšířili jsme tento projekt ještě o vycházkovou zónu do městského centra a z centra ven,“ upřesnil.



Rozsáhlý slavonický park vznikl v 70. letech minulého století a od té doby nedoznal větších úprav. Podle informací slavonického starosty je na jeho revitalizaci v rozpočtu určena částka jeden milion korun. Radnice ovšem počítá s dotací ve výši zhruba šest milionů korun, bez které se plánovaná investice do městské zeleně neobjede.